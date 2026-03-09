Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Sassuolo di Serie A 2025-26, 28a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Lazio–Sassuolo accende la 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca lunedì 9 marzo 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sfida da metà classifica che può rilanciare ambizioni europee: i biancocelesti sono 11° con 34 punti in 27 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol fatti, 27 subiti), i neroverdi 9° a quota 38 (11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 36 incassati). Dettagli che promettono un match aperto, tra una Lazio in cerca di slancio interno e un Sassuolo in serie positiva.

Probabili formazioni

Si va verso un 4-3-3 speculare: Lazio dovrebbe confermare Motta tra i pali, con linea a quattro dove Marusic e Tavares agiranno ai lati, mentre in mezzo Romagnoli e Provstgaard garantirebbero fisicità. In mediana, regia a Cataldi, con Belahyane e Taylor mezzali: non si esclude un ballottaggio sull’interno destro. Davanti, tridente con Isaksen e Zaccagni a supporto di Ratkov, ma Dia e Noslin restano opzioni a gara in corso. Nel Sassuolo l’assenza di Pinamonti potrebbe rilanciare Nzola al centro, con Berardi a destra e Laurienté a sinistra. In mezzo Matic fari del gioco, affiancato da Kone e Thorstvedt; dietro, terzini più bloccati con Walukiewicz e Garcia, coppia centrale Idzes–Muharemovic.

Lazio (4-3-3): Motta ; Marusic , Romagnoli , Provstgaard , Tavares ; Belahyane , Cataldi , Taylor ; Isaksen , Ratkov , Zaccagni .

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté.

Gli indisponibili

In casa Lazio pesano le assenze di Provedel e Rovella, mentre Basic e Gigot restano ai box: il turnover tra i pali e in mezzo potrebbe farsi sentire. Nel Sassuolo il forfait di Candé e Pieragnolo limita le rotazioni sugli esterni, Boloca e Fadera tolgono alternative tra mediana e corsie; in avanti pesa la squalifica di Pinamonti, per cui si dovrebbe puntare su Nzola dal 1′.

Lazio : Provedel (infortunio alla spalla), Rovella (clavicola rotta), Basic (problema all’inguine), Gigot (infortunio alla caviglia).

: (infortunio alla spalla), (clavicola rotta), (problema all’inguine), (infortunio alla caviglia). Sassuolo: Candé (lesione al legamento crociato), Pieragnolo (lesione al legamento crociato), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma cranico), Pinamonti (squalifica).

Le ultime partite giocate

Momento contrastante: la Lazio alterna lampi a pause, mentre il Sassuolo arriva lanciato, con fiducia e risultati soprattutto in trasferta. Nelle ultime cinque, biancocelesti a quota 5 punti, neroverdi a quota 12, con quattro successi.

Lazio ok x ko x ko Sassuolo ok ko ok ok ok

Lazio

Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Torino-Lazio 2-0.

Sassuolo

Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1.

L’arbitro di Lazio-Sassuolo

Dirige Arena, assistenti Meli – Alassio; IV Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso. Nella Serie A 2025/26 Arena ha arbitrato 9 gare: 2 rigori concessi, 30 ammonizioni, nessun rosso, con una media di 3.3 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Equilibrio e contrasti di stile. In casa la Lazio è spesso solida ma ha segnato poco nel recente periodo, mentre il Sassuolo è in striscia positiva e minaccia in ripartenza. Storicamente l’Olimpico sorride ai biancocelesti, ma i neroverdi all’andata hanno colpito e ora cercano il bis. Occhi su Berardi, spesso ispirato contro la Lazio, e su Zaccagni, che ha un feeling particolare con i neroverdi. Dettagli sui piazzati e sull’incisività dei singoli potrebbero indirizzare il match, con la qualità di Matic e la fantasia di Laurienté da una parte, l’ampiezza garantita da Isaksen e gli strappi di Zaccagni dall’altra. La gestione delle seconde palle, la precisione al tiro e la tenuta sulle fasce saranno tre chiavi tattiche.

Dopo l’1-0 dell’andata, il Sassuolo potrebbe centrare il doppio successo stagionale con la Lazio per la seconda volta dopo il 2015/16.

potrebbe centrare il doppio successo stagionale con la per la seconda volta dopo il 2015/16. La Lazio è imbattuta in 9 delle 11 sfide interne contro il Sassuolo in A (7V, 2N): ultimo blitz neroverde all’Olimpico l’11 luglio 2020.

è imbattuta in 9 delle 11 sfide interne contro il in A (7V, 2N): ultimo blitz neroverde all’Olimpico l’11 luglio 2020. Nel 2026 la Lazio ha raccolto 10 punti in 10 gare: ritmo da consolidare per non perdere il treno europeo.

ha raccolto 10 punti in 10 gare: ritmo da consolidare per non perdere il treno europeo. La Lazio è a secco da tre turni: un quarto stop consecutivo in gol non si vede dal settembre 2001.

è a secco da tre turni: un quarto stop consecutivo in gol non si vede dal settembre 2001. Solo una vittoria nelle ultime sette casalinghe per la Lazio (3N, 3P), con almeno due reti incassate in cinque di queste.

(3N, 3P), con almeno due reti incassate in cinque di queste. Cinque successi nelle ultime sei per il Sassuolo (1P): i neroverdi inseguono la quarta vittoria di fila in campionato.

(1P): i neroverdi inseguono la quarta vittoria di fila in campionato. Dopo i colpi esterni con Pisa e Udinese, il Sassuolo può centrare tre trasferte di fila da tre punti come nel 2021.

può centrare tre trasferte di fila da tre punti come nel 2021. La Lazio è l’unica dei top 5 campionati senza gol da angolo finora; un solo gol arrivato da cross in questa Serie A.

è l’unica dei top 5 campionati senza gol da angolo finora; un solo gol arrivato da cross in questa Serie A. Zaccagni ha segnato più volte in A al Sassuolo che a chiunque: cinque reti, ma è a digiuno da 12 presenze.

ha segnato più volte in A al che a chiunque: cinque reti, ma è a digiuno da 12 presenze. Berardi ha realizzato 9 gol contro la Lazio: bersaglio gradito per il 10 neroverde.

Le statistiche stagionali di Lazio e Sassuolo

La Lazio tiene più palla (51% vs 44.5%) e ha più clean sheet (12 a 6), il Sassuolo è più preciso al tiro (47.5% vs 45.2%) e ha segnato di più (34 a 26). Biancocelesti meglio dietro (27 gol subiti vs 36), neroverdi più pericolosi in transizione. Disciplina simile per ammonizioni (53 Lazio, 57 Sassuolo), ma i capitolini hanno rimediato più rossi stagionali.

Giocatori: marcatori Sassuolo con Berardi a 7, poi Pinamonti 6 e Laurienté 4; per la Lazio diverse firme a quota 3 (Zaccagni, Pedro, Cancellieri, Cataldi). Assist: Laurienté 7; in casa Lazio spiccano Cataldi e Castellanos a 3. Più ammoniti: Zaccagni/Pellegrini 6; Matic/Thorstvedt 6. Clean sheet: Provedel 12, Muric 6.

Lazio Sassuolo Partite giocate 27 27 Vittorie 8 11 Pareggi 10 5 Sconfitte 9 11 Gol fatti 26 34 Gol subiti 27 36 Clean sheet 12 6 Possesso palla (%) 51.0 44.5 Tiri in porta 103 103 Precisione al tiro (%) 45.2 47.5 PPDA 15.8 15.3 Fuorigioco 22 53 Gialli 53 57 Rossi 7 3 Capocannoniere Zaccagni/Pedro/Cancellieri/Cataldi 3 Berardi 7 Top assist Cataldi/Castellanos 3 Laurienté 7 Portiere clean sheet Provedel 12 Muric 6

FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Sassuolo? Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Lazio-Sassuolo? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Sassuolo? L’arbitro è Arena, assistenti Meli–Alassio; IV ufficiale Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso.