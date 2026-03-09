Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio–Sassuolo accende la 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca lunedì 9 marzo 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sfida da metà classifica che può rilanciare ambizioni europee: i biancocelesti sono 11° con 34 punti in 27 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol fatti, 27 subiti), i neroverdi 9° a quota 38 (11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 36 incassati). Dettagli che promettono un match aperto, tra una Lazio in cerca di slancio interno e un Sassuolo in serie positiva.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lazio-Sassuolo
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lazio e Sassuolo
Probabili formazioni
Si va verso un 4-3-3 speculare: Lazio dovrebbe confermare Motta tra i pali, con linea a quattro dove Marusic e Tavares agiranno ai lati, mentre in mezzo Romagnoli e Provstgaard garantirebbero fisicità. In mediana, regia a Cataldi, con Belahyane e Taylor mezzali: non si esclude un ballottaggio sull’interno destro. Davanti, tridente con Isaksen e Zaccagni a supporto di Ratkov, ma Dia e Noslin restano opzioni a gara in corso. Nel Sassuolo l’assenza di Pinamonti potrebbe rilanciare Nzola al centro, con Berardi a destra e Laurienté a sinistra. In mezzo Matic fari del gioco, affiancato da Kone e Thorstvedt; dietro, terzini più bloccati con Walukiewicz e Garcia, coppia centrale Idzes–Muharemovic.
- Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté.
Gli indisponibili
In casa Lazio pesano le assenze di Provedel e Rovella, mentre Basic e Gigot restano ai box: il turnover tra i pali e in mezzo potrebbe farsi sentire. Nel Sassuolo il forfait di Candé e Pieragnolo limita le rotazioni sugli esterni, Boloca e Fadera tolgono alternative tra mediana e corsie; in avanti pesa la squalifica di Pinamonti, per cui si dovrebbe puntare su Nzola dal 1′.
- Lazio: Provedel (infortunio alla spalla), Rovella (clavicola rotta), Basic (problema all’inguine), Gigot (infortunio alla caviglia).
- Sassuolo: Candé (lesione al legamento crociato), Pieragnolo (lesione al legamento crociato), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma cranico), Pinamonti (squalifica).
Le ultime partite giocate
Momento contrastante: la Lazio alterna lampi a pause, mentre il Sassuolo arriva lanciato, con fiducia e risultati soprattutto in trasferta. Nelle ultime cinque, biancocelesti a quota 5 punti, neroverdi a quota 12, con quattro successi.
|Lazio
|ok
|x
|ko
|x
|ko
|Sassuolo
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
- Lazio
Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Torino-Lazio 2-0.
- Sassuolo
Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1.
L’arbitro di Lazio-Sassuolo
Dirige Arena, assistenti Meli – Alassio; IV Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso. Nella Serie A 2025/26 Arena ha arbitrato 9 gare: 2 rigori concessi, 30 ammonizioni, nessun rosso, con una media di 3.3 cartellini a partita.
Statistiche interessanti
Equilibrio e contrasti di stile. In casa la Lazio è spesso solida ma ha segnato poco nel recente periodo, mentre il Sassuolo è in striscia positiva e minaccia in ripartenza. Storicamente l’Olimpico sorride ai biancocelesti, ma i neroverdi all’andata hanno colpito e ora cercano il bis. Occhi su Berardi, spesso ispirato contro la Lazio, e su Zaccagni, che ha un feeling particolare con i neroverdi. Dettagli sui piazzati e sull’incisività dei singoli potrebbero indirizzare il match, con la qualità di Matic e la fantasia di Laurienté da una parte, l’ampiezza garantita da Isaksen e gli strappi di Zaccagni dall’altra. La gestione delle seconde palle, la precisione al tiro e la tenuta sulle fasce saranno tre chiavi tattiche.
- Dopo l’1-0 dell’andata, il Sassuolo potrebbe centrare il doppio successo stagionale con la Lazio per la seconda volta dopo il 2015/16.
- La Lazio è imbattuta in 9 delle 11 sfide interne contro il Sassuolo in A (7V, 2N): ultimo blitz neroverde all’Olimpico l’11 luglio 2020.
- Nel 2026 la Lazio ha raccolto 10 punti in 10 gare: ritmo da consolidare per non perdere il treno europeo.
- La Lazio è a secco da tre turni: un quarto stop consecutivo in gol non si vede dal settembre 2001.
- Solo una vittoria nelle ultime sette casalinghe per la Lazio (3N, 3P), con almeno due reti incassate in cinque di queste.
- Cinque successi nelle ultime sei per il Sassuolo (1P): i neroverdi inseguono la quarta vittoria di fila in campionato.
- Dopo i colpi esterni con Pisa e Udinese, il Sassuolo può centrare tre trasferte di fila da tre punti come nel 2021.
- La Lazio è l’unica dei top 5 campionati senza gol da angolo finora; un solo gol arrivato da cross in questa Serie A.
- Zaccagni ha segnato più volte in A al Sassuolo che a chiunque: cinque reti, ma è a digiuno da 12 presenze.
- Berardi ha realizzato 9 gol contro la Lazio: bersaglio gradito per il 10 neroverde.
Le statistiche stagionali di Lazio e Sassuolo
La Lazio tiene più palla (51% vs 44.5%) e ha più clean sheet (12 a 6), il Sassuolo è più preciso al tiro (47.5% vs 45.2%) e ha segnato di più (34 a 26). Biancocelesti meglio dietro (27 gol subiti vs 36), neroverdi più pericolosi in transizione. Disciplina simile per ammonizioni (53 Lazio, 57 Sassuolo), ma i capitolini hanno rimediato più rossi stagionali.
Giocatori: marcatori Sassuolo con Berardi a 7, poi Pinamonti 6 e Laurienté 4; per la Lazio diverse firme a quota 3 (Zaccagni, Pedro, Cancellieri, Cataldi). Assist: Laurienté 7; in casa Lazio spiccano Cataldi e Castellanos a 3. Più ammoniti: Zaccagni/Pellegrini 6; Matic/Thorstvedt 6. Clean sheet: Provedel 12, Muric 6.
|Lazio
|Sassuolo
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|8
|11
|Pareggi
|10
|5
|Sconfitte
|9
|11
|Gol fatti
|26
|34
|Gol subiti
|27
|36
|Clean sheet
|12
|6
|Possesso palla (%)
|51.0
|44.5
|Tiri in porta
|103
|103
|Precisione al tiro (%)
|45.2
|47.5
|PPDA
|15.8
|15.3
|Fuorigioco
|22
|53
|Gialli
|53
|57
|Rossi
|7
|3
|Capocannoniere
|Zaccagni/Pedro/Cancellieri/Cataldi 3
|Berardi 7
|Top assist
|Cataldi/Castellanos 3
|Laurienté 7
|Portiere clean sheet
|Provedel 12
|Muric 6
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lazio-Sassuolo?
-
Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lazio-Sassuolo?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Lazio-Sassuolo?
-
L’arbitro è Arena, assistenti Meli–Alassio; IV ufficiale Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.