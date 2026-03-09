Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Sassuolo di Serie A 2025-26, 28a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

LazioSassuolo accende la 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca lunedì 9 marzo 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sfida da metà classifica che può rilanciare ambizioni europee: i biancocelesti sono 11° con 34 punti in 27 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol fatti, 27 subiti), i neroverdi 9° a quota 38 (11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 36 incassati). Dettagli che promettono un match aperto, tra una Lazio in cerca di slancio interno e un Sassuolo in serie positiva.


Probabili formazioni

Si va verso un 4-3-3 speculare: Lazio dovrebbe confermare Motta tra i pali, con linea a quattro dove Marusic e Tavares agiranno ai lati, mentre in mezzo Romagnoli e Provstgaard garantirebbero fisicità. In mediana, regia a Cataldi, con Belahyane e Taylor mezzali: non si esclude un ballottaggio sull’interno destro. Davanti, tridente con Isaksen e Zaccagni a supporto di Ratkov, ma Dia e Noslin restano opzioni a gara in corso. Nel Sassuolo l’assenza di Pinamonti potrebbe rilanciare Nzola al centro, con Berardi a destra e Laurienté a sinistra. In mezzo Matic fari del gioco, affiancato da Kone e Thorstvedt; dietro, terzini più bloccati con Walukiewicz e Garcia, coppia centrale IdzesMuharemovic.

  • Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni.
  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté.

V:Sport
V:Sport

Gli indisponibili

In casa Lazio pesano le assenze di Provedel e Rovella, mentre Basic e Gigot restano ai box: il turnover tra i pali e in mezzo potrebbe farsi sentire. Nel Sassuolo il forfait di Candé e Pieragnolo limita le rotazioni sugli esterni, Boloca e Fadera tolgono alternative tra mediana e corsie; in avanti pesa la squalifica di Pinamonti, per cui si dovrebbe puntare su Nzola dal 1′.

  • Lazio: Provedel (infortunio alla spalla), Rovella (clavicola rotta), Basic (problema all’inguine), Gigot (infortunio alla caviglia).
  • Sassuolo: Candé (lesione al legamento crociato), Pieragnolo (lesione al legamento crociato), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma cranico), Pinamonti (squalifica).

Le ultime partite giocate

Momento contrastante: la Lazio alterna lampi a pause, mentre il Sassuolo arriva lanciato, con fiducia e risultati soprattutto in trasferta. Nelle ultime cinque, biancocelesti a quota 5 punti, neroverdi a quota 12, con quattro successi.

Lazio ok x ko x ko
Sassuolo ok ko ok ok ok
  • Lazio

Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2; Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Torino-Lazio 2-0.

  • Sassuolo

Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1.

L’arbitro di Lazio-Sassuolo

Dirige Arena, assistenti MeliAlassio; IV Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso. Nella Serie A 2025/26 Arena ha arbitrato 9 gare: 2 rigori concessi, 30 ammonizioni, nessun rosso, con una media di 3.3 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Equilibrio e contrasti di stile. In casa la Lazio è spesso solida ma ha segnato poco nel recente periodo, mentre il Sassuolo è in striscia positiva e minaccia in ripartenza. Storicamente l’Olimpico sorride ai biancocelesti, ma i neroverdi all’andata hanno colpito e ora cercano il bis. Occhi su Berardi, spesso ispirato contro la Lazio, e su Zaccagni, che ha un feeling particolare con i neroverdi. Dettagli sui piazzati e sull’incisività dei singoli potrebbero indirizzare il match, con la qualità di Matic e la fantasia di Laurienté da una parte, l’ampiezza garantita da Isaksen e gli strappi di Zaccagni dall’altra. La gestione delle seconde palle, la precisione al tiro e la tenuta sulle fasce saranno tre chiavi tattiche.

  • Dopo l’1-0 dell’andata, il Sassuolo potrebbe centrare il doppio successo stagionale con la Lazio per la seconda volta dopo il 2015/16.
  • La Lazio è imbattuta in 9 delle 11 sfide interne contro il Sassuolo in A (7V, 2N): ultimo blitz neroverde all’Olimpico l’11 luglio 2020.
  • Nel 2026 la Lazio ha raccolto 10 punti in 10 gare: ritmo da consolidare per non perdere il treno europeo.
  • La Lazio è a secco da tre turni: un quarto stop consecutivo in gol non si vede dal settembre 2001.
  • Solo una vittoria nelle ultime sette casalinghe per la Lazio (3N, 3P), con almeno due reti incassate in cinque di queste.
  • Cinque successi nelle ultime sei per il Sassuolo (1P): i neroverdi inseguono la quarta vittoria di fila in campionato.
  • Dopo i colpi esterni con Pisa e Udinese, il Sassuolo può centrare tre trasferte di fila da tre punti come nel 2021.
  • La Lazio è l’unica dei top 5 campionati senza gol da angolo finora; un solo gol arrivato da cross in questa Serie A.
  • Zaccagni ha segnato più volte in A al Sassuolo che a chiunque: cinque reti, ma è a digiuno da 12 presenze.
  • Berardi ha realizzato 9 gol contro la Lazio: bersaglio gradito per il 10 neroverde.

Le statistiche stagionali di Lazio e Sassuolo

La Lazio tiene più palla (51% vs 44.5%) e ha più clean sheet (12 a 6), il Sassuolo è più preciso al tiro (47.5% vs 45.2%) e ha segnato di più (34 a 26). Biancocelesti meglio dietro (27 gol subiti vs 36), neroverdi più pericolosi in transizione. Disciplina simile per ammonizioni (53 Lazio, 57 Sassuolo), ma i capitolini hanno rimediato più rossi stagionali.

Giocatori: marcatori Sassuolo con Berardi a 7, poi Pinamonti 6 e Laurienté 4; per la Lazio diverse firme a quota 3 (Zaccagni, Pedro, Cancellieri, Cataldi). Assist: Laurienté 7; in casa Lazio spiccano Cataldi e Castellanos a 3. Più ammoniti: Zaccagni/Pellegrini 6; Matic/Thorstvedt 6. Clean sheet: Provedel 12, Muric 6.

Lazio Sassuolo
Partite giocate 27 27
Vittorie 8 11
Pareggi 10 5
Sconfitte 9 11
Gol fatti 26 34
Gol subiti 27 36
Clean sheet 12 6
Possesso palla (%) 51.0 44.5
Tiri in porta 103 103
Precisione al tiro (%) 45.2 47.5
PPDA 15.8 15.3
Fuorigioco 22 53
Gialli 53 57
Rossi 7 3
Capocannoniere Zaccagni/Pedro/Cancellieri/Cataldi 3 Berardi 7
Top assist Cataldi/Castellanos 3 Laurienté 7
Portiere clean sheet Provedel 12 Muric 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Lazio-Sassuolo?

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Lazio-Sassuolo?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Lazio-Sassuolo?

L’arbitro è Arena, assistenti Meli–Alassio; IV ufficiale Tremolada; VAR Paterna; AVAR Abisso.

Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lazio - Sassuolo

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio