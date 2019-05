Lazio schiantata, il Torino chiude in gloria

Il Torino chiude in bellezza il proprio campionato, schiantando per 3-1 la Lazio nel terzo anticipo dell’ultima giornata. I granata scongiurano così il sorpasso dei biancocelesti al settimo posto e concludono a quota 63 punti. Per la squadra di Inzaghi la gara era priva di interessi, essendo i capitolini già qualificati per la fase a gironi dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia.

Primo tempo senza scossoni, succede di tutto nella ripresa. Il Toro ipoteca il successo in due minuti: al 9’ segna Iago Falque, due minuti più tardi radoppia Lukic su contropiede rifinito da Meitè.

La Lazio riapre i giochi al 21’ con l’ex Immobile su invito di Parolo, poi il centravanti fallisce il 2-2 e allora a chiudere i conti all’81’ è un altro ex, Lorenzo De Silvestri che raccoglie una respinta corta di Proto su tiro del neo-entrato Zaza. Applausi dei tifosi del Toro per Emiliano Moretti, che è entrato a sei dalla fine giocando l’ultima partita della carriera, la numero 600: ora lo aspetta un incarico dirigenziale nel Torino.



SPORTAL.IT | 26-05-2019 17:26