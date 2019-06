Lazio, scoppia il caso Luis Alberto

Durante un'intervista concessa ad 'Abc de Sivilla', Luis Alberto ha replicato con parole molto forti a Lotito: "Ci sono cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto, mi dà fastidio.

"Non va bene: abbiamo vinto due trofei, facendo così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, ma oggi devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà".

Sulle sue tracce c'è da tempo il Siviglia e Luis Alberto ha parole al miele per Lopetegui: "Sa come ottenere il meglio da me, mi conosce bene. E' un tecnico che cura molto l'aspetto psicologico. Mi ha sempre detto che dovrei mantenere il miglior livello di prestazioni possibili per lungo tempo, su questo si basa il calcio moderno. Tengo sempre a mente questo suo insegnamento".

SPORTAL.IT | 19-06-2019 15:13