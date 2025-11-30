Milan-Lazio, sfogo Varriale sul rigore negato scatena la polemica. La sentenza di Calvarese

Solo l'ex giornalista Rai attacca l'arbitro Collu per non aver concesso il penalty ai biancocelesti al 95', il suo tweet genera centinaia di reazioni

C’era o non c’era il rigore che Collu non ha concesso alla Lazio a San Siro al 95′ della gara col Milan? Per la Lazio, ovviamente, sì al punto da disertare le conferenze stampa e twittare il proprio malumore (“avete visto tutti”), per la maggioranza dei moviolisti e dei giornalisti no e l’arbitro ha fatto bene a non farsi condizionare anche se si è inventato un fallo che non c’era togliendo l’angolo. Per Enrico Varriale invece la decisione del fischietto sardo è scandalosa al punto da far dubitare della serietà di tutto il campionato. Quanto basta per riaccendere le polemiche.

La sentenza di Calvarese

Già Luca Marelli era stato chiaro su Dazn (“Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic cerca di guardare qualcosa, maè di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore”) a anche il talent di Prime, Calvarese, è lapidario: “Collu e Di Paolo si complicano la vita da soli. Non c’è fallo di Marusic su Pavlovic, e il serbo non commette fallo di mano. Review cervellotica e tecnicamente sbagliata”

Lo sfogo di Varriale

L’unico a pensarla diversamente è Enrico Varriale. L’ex giornalista della Rai scrive su X/twitter: “Quanto accaduto in Milan-Lazio, con il rigore negato ai biancocelesti dopo una revisione Var durata 6 minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decide inventando un fallo che non esiste. La serie A rischia di finire allo sbando”.

I tifosi elogiano l’arbitro Collu

Fioccano i commenti sui social: “Quello non può essere mai calcio di rigore…. Pavlovic di spalle non vede mai dov’è il pallone e il suo braccio portato fuori sagoma da una trattenuta” e poi: “Tutti gli arbitri sono concordi che non può ma essere un calcio di rigore questo in nessun pianeta dell’Universo” e anche “Arbitro di forte personalità è riuscito a non dare un rigore che non andava dato salvando la faccia del Var che ancora una volta si sbagliava” e ancora: “I difensori in area dovrebbero tagliarsi le braccia e lasciarle in panchina ? Ma per piacere, la palla colpita a poca distanza era impossibile evitarla”.

C’è chi osserva: “Ma questa è follia, fischiare un rigore cosi sarebbe stato da inchiesta sportiva, e voi vi lamentate del contrario?” e anche: “La serie a È GIÀ allo sbando, il var ha trasformato lo sport più bello del mondo in una farsa dove il risultato delle partite è deciso da una cabina di regia” e poi: “La serie A rischia di andare allo sbando a causa di una gestione arbitrale ridicola. L’arbitro ha sbagliato nell’inventare una falsa motivazione invece che semplicemente confermare la decisione già presa durante il gioco, cioè nessun fallo e calcio d’angolo”

Il web è scatenato: “Un rigore del genere è un oltraggio al gioco del calcio. Pavlovic è di spalle ed è trattenuto per la maglia Romagnoli tira da vicinissimo cosa doveva fare tagliarsi il braccio?” e poi: “Si doveva dire direttamente “il varista si é inventato il nulla richiamandomi, scusate non c’era nulla”. Avrebbe avuto sicuramente il plauso di tutti” e ancora: “Eh mica poteva dire al microfono “i miei colleghi che non capiscono niente, hanno provato a falsare sta partita”…” e anche: “Io voglio anzi quasi pretendo, di sentire l’audio del Var. Perché voglio sapere cosa porta il Var, a richiamare l’arbitro su un nulla. Collu aveva dato angolo ed era la decisione giusta. Poi ha sbagliato perché il fallo di Marusic non c’è. ” e infine: “Il problema è che il protocollo VAR è fatto per manipolare il regolamento. Questo non è mai rigore in un mondo normale perché la palla viene colpita dall’attaccante della Lazio a distanza troppo ravvicinata. Punto. Tutto il resto non ha senso”