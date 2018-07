Lazio, sfuma un obiettivo in difesa

La Lazio dice ufficialmente addio a Duje Caleta-Car.

Secondo Sky Sport, il Salisburgo ha trovato l’accordo definitivo con il Marsiglia per il trasferimento del difensore croato.

Nulla da fare, dunque, per i biancocelesti che si concentreranno su altri obiettivi in difesa come Matija Nastasic dello Schalke 04 e Stefano Denswil del Club Brugge. Più defilata, invece, la pista che porta ad Andrea Masiello.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 16:30