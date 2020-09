Lazio, si ragiona ancora su Mata. Arrivata offerta per Caicedo

L’attacco della Lazio è destinato a cambiare nei prossimi giorni. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Roma il club biancoceleste sta sondando il terreno per arrivare a Juan Mata, il talentuoso spagnolo in scadenza di contratto nel 2021 con il Manchester United e non più al centro del progetto di Solskjaer.

Chi lascerà i capitolini è invece Felipe Caicedo: secondo l’Arena, l’Hellas Verona si sarebbe fatto avanti presentando una prima offerta. Caicedo è nel mirino anche di alcuni club qatarioti.

OMNISPORT | 24-09-2020 15:33