Lazio, Simone Inzaghi: "Mancava lucidità"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi analizza così la sconfitta contro il Verona: “Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi, ma la prestazione la squadra l’ha fatta: non ricordo parate di Reina e abbiamo creato molto. Ci siamo fatti due gol da soli, praticamente, ed è difficile fare risultato così. Sappiamo che tutte le partite in campionato sono difficili, dovremo recuperare e adesso avremo un altro anticipo, come spesso accade a noi”.

“Prima del lockdown, coi tifosi, eravamo praticamente infallibili. Adesso è un campionato strano, senza i nostri tifosi ne risentiamo perché abbiamo tanti giocatori umorali. Manca qualche punto che forse stasera non avremmo meritato di perdere. Stasera dovevamo essere più lucidi, con due disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Ma c’è poco tempo, martedì c’è un’altra partita e dovremo recuperare qualche giocatore”.

L’infortunio di Acerbi: “Ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni si saprà il problema. Il calendario è praticamente impossibile. Ho fatto riposare anche Ramos, Acerbi ha sentito un problemino e ho adattato Parolo, perché con l’assenza di Patric avevo solo lui a disposizione sul centro-destra. Ha fatto un’ottima partita. È normale che dopo tante partite la stanchezza si faccia sentire”.

OMNISPORT | 12-12-2020 23:37