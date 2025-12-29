Lazio: Simonelli replica con una provocazione alle accuse di Lotito sugli arbitri, intanto Sarri è in ospedale

Il presidente della Lega Calcio ha risposto duramente all’attacco del numero uno del club biancoceleste. Il tecnico operato, ma domenica sarà in panchina

La pec inviata dalla Lazio alla Lega Calcio per protestare contro gli errori degli arbitri subiti dai biancocelesti non è piaciuta al presidente Ezio Simonelli, che oggi ha risposto al club di Claudio Lotito con una provocazione. Intanto il tecnico Maurizio Sarri è in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Arbitri, la pec della Lazio e la risposta della Lega

Una pec dettagliata, con gli errori degli arbitri subiti dalla Lazio dalla prima giornata di campionato fino alla partita pareggiata sabato contro l’Udinese – segnata dal gol di mani del friulano Davis, viziato da quello che il club capitolino considera un fallo di mani – e contenente accuse pesanti verso il mondo arbitrale e le istituzioni del calcio italiano. Questo il documento inviato dal club di Claudio Lotito alla Lega Calcio e a cui oggi ha risposto il numero uno dell’associazione delle società presenti in serie A, Ezio Simonelli.

Intervenuto a Radio Anch’io, il presidente della Lega Calcio ha rigettato le accuse mosse da Claudio Lotito alla serie A e ai direttori di gara italiani: “non credo che la credibilità del campionato sia minata – ha detto Simonelli – Ci vuole rispetto per la classe arbitrale che svolge un ruolo delicato”.

La provocazione di Simonelli

Ma nel rispondere alle accuse di Lotito, Simonelli è andato anche oltre, rispondendo alla Lazio con quella che può essere considerata una provocazione. Dopo aver ammesso che “ci può stare che un club possa sentirsi danneggiato da alcuni episodi”, il numero uno della Lega Calcio è andato all’attacco. “Se però si ritiene, come scritto nella lettera, che si tratta di ‘una sequenza di episodi che, per frequenza, natura e impatto, non è più archiviabile come casualità’ allora il discorso è diverso – ha detto Simonelli -. Se si sostiene che c’è un disegno dietro, la strada è quella della denuncia nelle sedi competenti”. Tradotto: se la Lazio pensa davvero di essere vittima di un complotto arbitrale, allora Lotito abbia il coraggio di rivolgersi alla magistratura e di denunciare il tutto.

Sarri in ospedale

In attesa di una contro-replica da parte di Lotito e della Lazio come società, in casa biancoceleste tengono banco le condizioni di salute di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è infatti sottoposto ad un’operazione chirurgica di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico di Tor Vergata: si tratta di un intervento di routine, programmato da tempo, che terrà però Sarri lontano dal campo di allenamento questa settimana. In questi giorni il tecnico verrà sostituito dal secondo Marco Ianni, ma domenica dovrebbe essere regolarmente in panchina al Maradona, per la sfida da ex contro il Napoli campione d’Italia.