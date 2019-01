Lazio, stop per tre cessioni

Sfumata la cessione di Lukaku al Newcastle, la Lazio sta cercando di piazzare alcuni elementi in uscita per poter sbloccare il mercato in entrata, soprattutto per poter arrivare all'esterno che Simone Inzaghi chiede da tempo.

Lunedì dovrebbe essere il giorno dell'addio di Murgia, per il quale è stato definito il prestito alla Spal per un anno e mezzo: saluterà i compagni dopo la partita con la Juventus.

Per Basta si attende una mossa da parte del Bologna: la pista si è raffreddata e nel caso dovesse restare sarà inserito nuovamente nella lista del campionato. Per Patric non sono arrivate offerte, mentre Badelj sta valutando in queste ore l'offerta dello Zenit.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 10:15