Lazio su Medel: la risposta di Tare

Igli Tare in un'intervista a La Cuarta, ha risposto così all'indiscrezione che vede la Lazio vicina a Gary Medel del Besiktas.

"È un giocatore interessante, sappiamo cosa ha fatto nell’Inter e nella sua nazionale. Tuttavia Medel non è uno dei giocatori che stiamo seguendo in questo momento. Abbiamo altri obiettivi di mercato e manca ancora molto tempo per definire le operazioni. Conosciamo Medel e la sua qualità, ma non siamo interessati", sono le parole del direttore sportivo.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 15:10