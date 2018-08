Lazio, super ingaggio per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic, per il momento, è rimasto alla Lazio. Il patron biancoceleste Lotito ha ribadito la volontà di non cederlo, se non davanti ad offerte indecenti (si attendono le mosse di Manchester United e Real Madrid).

Per blindare il giovane serbo, la Lazio sarebbe pronta a raddoppiargli lo stipendio. Milinkovic-Savic, ad oggi, incassa 1,5 milioni di euro a stagione. Si vocifera che potrebbe arrivare a guadagnare tre milioni all'anno. Un ingaggio monster per le casse biancoceleste.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 08:25