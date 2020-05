Lazio, Tare: "Mi preoccupa lo stato psicologico della squadra"

Intervenendo a Sky Sport, Tare ha parlato dei problemi circa la possibile ripresa del campionato: "In caso di ripresa mi preoccuperei per lo stato psicologico della squadra. Avendo vissuto questi due mesi dico che siamo la squadra più motivata per vincere lo Scudetto".

Il ds va oltre: "Siamo consapevoli di aver fatto un lungo lavoro e sarebbe un peccato veder sfumare un obiettivo così grande". Una battuta anche sulla costruzione della Lazio: "Io voglio sempre prendere giocatori che possono giocare in varie posizioni che possono aiutare l'allenatore a cambiare anche in corsa. Si dice che giochiamo sempre con il 3-5-2 ma non è vero. In questa stagione Inzaghi durante le partite ha cambiato tante volte il modulo, passando al 4-4-2, 4-2-3-1".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 07:47