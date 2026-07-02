Lazio, tifosi in corteo contro Lotito, in migliaia da Ponte Milvio al Flaminio: c'è anche l'ex falconiere

Oltre 20mila sostenitori biancocelesti in contestazione contro la dirigenza, presente anche il Presidente della Regione Rocca: "La mancanza di dialogo uccide la passione"

Dire che il rapporto tra i tifosi della Lazio e Lotito sia agli sgoccioli, non rende assolutamente l’idea. La misura è colma da tempo, secondo i sostenitori biancocelesti, e oggi l’hanno dimostrato per l’ennesima volta.

Lazio, tifosi contro Lotito

Roma si è infatti colorata di biancoceleste quando migliaia di sostenitori della Lazio hanno partecipato a un corteo di protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito. La protesta dei tifosi della Lazio ha animato le strade della Capitale con un lungo corteo partito da Ponte Milvio e conclusosi nei pressi dello stadio Flaminio. Migliaia di sostenitori biancocelesti hanno sfilato tra cori, bandiere, striscioni e fumogeni per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’attuale proprietà del club e invocare un cambiamento nella gestione della società.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Presente anche l’ex falconiere

Alla manifestazione hanno partecipato giovani, adulti, anziani e intere famiglie, in un clima pacifico. Il corteo ha attraversato la zona nord di Roma, con una breve sosta in viale Tiziano, prima di raggiungere piazzale dello stadio Flaminio, dove era stato predisposto un palco per gli interventi conclusivim tra cui quelli di alcuni tifosi vip come i cantanti Briga e Tommaso Paradiso. Tra i presenti anche Juan Bernabè, ex falconiere della Lazio, che ha partecipato alla manifestazione accompagnato dalla sua aquila, attirando l’attenzione e la curiosità dei tifosi.

Il Presidente della Regione con i tifosi

Alla mobilitazione ha preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha voluto manifestare la propria vicinanza ai sostenitori biancocelesti, pur prendendo le distanze dalla contestazione rivolta al presidente Claudio Lotito. Rocca ha ammesso di essere “presente per sottolineare che i tifosi non sono soli. Chiedo che il presidente Lotito li ascolti. Non si tratta più di pochi tifosi, questo è un intero popolo che sente un disagio che deve avere risposte”, ha detto. Secondo Rocca, la contestazione non riguarda i risultati sportivi: “Non è una questione di classifica. Il popolo laziale ha affrontato difficoltà ben più grandi nella sua storia. E’ l’assenza di dialogo che sta uccidendo la passione e l’amore per questa squadra”.

Lazio, i tifosi chiedono la svolta

La manifestazione ha confermato il diffuso malcontento che interessa una parte consistente della tifoseria laziale. L’ampia partecipazione registrata lungo tutto il percorso rappresenta un chiaro messaggio rivolto alla società: molti sostenitori chiedono una svolta e l’inizio di una nuova fase per il club. Per numeri e coinvolgimento, quella andata in scena oggi è destinata a rimanere tra le proteste più significative degli ultimi anni.