Lazio, crollo degli abbonamenti e cessione Romagnoli bloccata: quanto perde Lotito e le conseguenze per Gattuso

La protesta dei tifosi passa ai fatti: oltre il 90% non ha rinnovato la tessera per la stagione 2026/27. E il presidente aspetta ancora di chiudere l’operazione per l’addio del difensore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dalle parole ai fatti: la protesta dei tifosi colpisce duro la Lazio, alle prese con un clamoroso crollo degli abbonamenti per la stagione 2026/27. Un danno per il presidente Claudio Lotito e per il tecnico Rino Gattuso, che hanno dovuto anche rimandare la cessione di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd.

Lazio, clamoroso crollo degli abbonamenti

Dopo aver disertato l’Olimpico per l’intera seconda parte dello scorso campionato, i tifosi della Lazio stanno infliggendo un altro duro colpo alla società di Claudio Lotito disertando la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ben 28mila tifosi biancocelesti sugli oltre 29.900 che si erano abbonati allo scorso campionato hanno deciso di non rinnovare la propria tessera: si tratta di un crollo del 93,3%, un dato semplicemente clamoroso che testimonia ancora una volta la frattura tra la società e il popolo della Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Abbonamenti e biglietti: il danno per Lotito

Il crollo degli abbonamenti potrebbe produrre un danno considerevole a Lotito. Dalla campagna dello scorso anno, infatti, il club guadagnò una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro: in pratica, le casse della Lazio potrebbe ritrovarsi con un ammanco dai 7,5 agli 8,4 milioni di euro.

Ma allargando l’analisi ai ricavi da botteghino, il buco nel bilancio della Lazio potrebbe rivelarsi decisamente più ampio: i biglietti invenduti nella seconda metà della scorsa stagione hanno infatti causato una perdita di circa 5 milioni di euro. Una somma che va raddoppiata, se la protesta dei tifosi andasse ipoteticamente avanti per tutto il prossimo campionato.

Lazio, bloccato l’affare Romagnoli

Come se non bastasse, la Lazio dovrà ancora attendere anche per la chiusura della cessione di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd, operazione in ballo praticamente dallo scorso gennaio e che avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro alla società di Lotito. L’affare è stato messo in pausa dopo che le autorità del Qatar hanno congelato i trasferimenti di denaro all’estero a causa degli sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran: l’Al-Sadd ha chiesto di rinviare il pagamento a gennaio 2027, Lotito ha risposto picche. Romagnoli è stato qiundi convocato in ritiro, ma di fatto è un corpo estraneo alla squadra di Rino Gattuso.