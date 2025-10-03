Lazio-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Lazio–Torino accende la 6a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 4 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 15. In classifica la Lazio è 12ª con 6 punti (2 vittorie e 3 sconfitte), 7 gol fatti e 4 subiti; il Torino è 15º con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte), attacco fin qui da 2 reti e 10 incassate. Un incrocio che pesa per slancio e fiducia in un avvio ancora in cerca di continuità.
- Probabili formazioni di Lazio-Torino
- Gli indisponibili di Lazio-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lazio-Torino
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lazio e Torino
- Dove vedere Lazio-Torino in TV o in streaming
Probabili formazioni di Lazio-Torino
Si va verso una Lazio più verticale, che potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: con diverse assenze sulle corsie, Baroni dovrebbe affidarsi alla solidità di Hysaj e alla gamba di Tavares, mentre in mezzo Cataldi e Basic garantirebbero equilibrio. Sulla trequarti, opzione Cancellieri a destra e Zaccagni a sinistra, con Dia tra le linee a supporto di Castellanos. Il Torino dovrebbe confermare il 3-4-3: dietro, con Schuurs out, spazio a Coco–Maripan–Masina; fasce a Lazaro e Biraghi, mentre in mezzo Casadei e Asllani lavorerebbero tra le linee. Davanti, le soluzioni più calde restano Ngonge, Simeone e Vlasic, ma non è esclusa qualche rotazione a gara in corso. Dubbi last minute potrebbero riguardare minutaggi e gestione rientri, dati i molti indisponibili.
- Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.
- Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic.
Gli indisponibili di Lazio-Torino
- Lazio – Infortunati: Vecino, Lazzari, Marusic, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Kamenovic, Rovella. Squalificati: Guendouzi.
- Torino – Infortunati: Schuurs, Ismajli, Ilic, Anjorin, Savva. Squalificati: —
Le ultime partite giocate
Lazio e Torino arrivano da percorsi opposti: biancocelesti rinvigoriti dal 3-0 di Genova, granata scottati dal 5-0 di Milano ma capaci di colpi esterni pesanti come l’1-0 all’Olimpico con la Roma.
|Lazio
|ko
|ok
|ko
|ko
|ok
|Torino
|ko
|x
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Lazio ha totalizzato 6 punti, il Torino 4. Dettaglio:
- Lazio: Como-Lazio 2-0; Lazio-Verona 4-0; Sassuolo-Lazio 1-0; Lazio-Roma 0-1; Genoa-Lazio 0-3.
- Torino: Inter-Torino 5-0; Torino-Fiorentina 0-0; Roma-Torino 0-1; Torino-Atalanta 0-3; Parma-Torino 2-1.
L’arbitro di Lazio-Torino
Dirige Marco Piccinini di Forlì; assistenti Capaldo–Laudato, IV Marinelli, VAR Ghersini, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025/26, Piccinini ha diretto 2 gare: 0 rigori assegnati, 6 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 3,5 cartellini a partita e 57 falli fischiati complessivi.
Statistiche interessanti
Tradizione recente favorevole alla Lazio, imbattuta in 11 delle ultime 12 contro il Torino, ma con un precedente amaro all’Olimpico nel 2023. I granata, però, hanno già espugnato lo stadio capitolino quest’anno (contro la Roma) e potrebbero replicare un doppio colpo esterno nell’impianto romano come riuscito storicamente poche volte. I biancocelesti cercano il secondo successo di fila in campionato e magari un altro clean sheet. Tra i singoli: Castellanos è spesso decisivo tra gol e assist, Simeone è storicamente letale contro i biancocelesti.
- La Lazio non perde da 4 incroci di Serie A col Torino (3 successi e 1 pari) e ha perso solo una delle ultime 12 sfide.
- Il Torino è la squadra con cui la Lazio ha pareggiato di più nella storia della A: 59 volte su 140 confronti totali.
- Granata già vincenti all’Olimpico quest’anno (0-1 alla Roma): un altro colpo nello stesso stadio varrebbe un record stagionale raro.
- Dopo un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato il sorriso col 3-0 di Genova: può centrare due vittorie di fila per la prima volta da mesi.
- Biancocelesti in ombra in casa di recente: due ko nelle ultime tre all’Olimpico in campionato, serve un’inversione di tendenza.
- Il Torino ha perso 5 delle ultime 6 trasferte di A, ma l’unica vittoria è arrivata proprio qui a Roma.
- Cross nel mirino: la Lazio ha la più bassa percentuale di riuscita su azione nel torneo in corso.
- Punti finora: 6 per la Lazio (2V). Un ko con i granata peggiorerebbe lo start biancoceleste nell’era dei 3 punti.
- Castellanos spesso combina gol e assist: è tra i più incisivi in A da quando è sbarcato nel torneo.
- Simeone ama la Lazio: 8 reti in carriera ai biancocelesti, ma è a secco negli ultimi tre confronti.
Le statistiche stagionali di Lazio e Torino
Numeri chiari: la Lazio ha un possesso medio del 51,1% e ha segnato 7 gol subendone 4 (media 0,8 a gara), con 18 tiri nello specchio e un’accuratezza del 39,1%. Il Torino viaggia al 42,2% di possesso, 2 gol fatti e 10 subiti (media 2,0), 21 tiri in porta e una sorprendente precisione del 60%. Biancocelesti più puliti in costruzione, granata pericolosi quando centrano lo specchio ma in sofferenza dietro.
|Lazio
|Torino
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|7
|2
|Gol subiti
|4
|10
|Media gol subiti a partita
|0,8
|2,0
|Possesso palla (%)
|51,1
|42,2
|Tiri in porta
|18
|21
|Percentuale tiri in porta
|39,1
|60,0
|Clean sheet
|2
|2
|Cartellini gialli
|8
|8
|Cartellini rossi
|2
|0
Dove vedere Lazio-Torino in TV o in streaming
• Partita: Lazio–Torino
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 15:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Roma
• Stadio: Stadio Olimpico
Lazio–Torino è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 04-10-2025.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lazio-Torino?
-
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Lazio-Torino?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi trasmette Lazio-Torino in TV o in streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Lazio-Torino?
-
L’arbitro è Marco Piccinini; assistenti Capaldo-Laudato, IV Marinelli, VAR Ghersini, AVAR Chiffi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.