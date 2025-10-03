Lazio-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Lazio-Torino di Serie A 2025-26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche, orario e canali TV/streaming

Lazio–Torino accende la 6a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 4 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 15. In classifica la Lazio è 12ª con 6 punti (2 vittorie e 3 sconfitte), 7 gol fatti e 4 subiti; il Torino è 15º con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte), attacco fin qui da 2 reti e 10 incassate. Un incrocio che pesa per slancio e fiducia in un avvio ancora in cerca di continuità.

Probabili formazioni di Lazio-Torino

Si va verso una Lazio più verticale, che potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: con diverse assenze sulle corsie, Baroni dovrebbe affidarsi alla solidità di Hysaj e alla gamba di Tavares, mentre in mezzo Cataldi e Basic garantirebbero equilibrio. Sulla trequarti, opzione Cancellieri a destra e Zaccagni a sinistra, con Dia tra le linee a supporto di Castellanos. Il Torino dovrebbe confermare il 3-4-3: dietro, con Schuurs out, spazio a Coco–Maripan–Masina; fasce a Lazaro e Biraghi, mentre in mezzo Casadei e Asllani lavorerebbero tra le linee. Davanti, le soluzioni più calde restano Ngonge, Simeone e Vlasic, ma non è esclusa qualche rotazione a gara in corso. Dubbi last minute potrebbero riguardare minutaggi e gestione rientri, dati i molti indisponibili.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Gli indisponibili di Lazio-Torino

Lazio – Infortunati: Vecino, Lazzari, Marusic, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Kamenovic, Rovella. Squalificati: Guendouzi.

– Infortunati: Vecino, Lazzari, Marusic, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Kamenovic, Rovella. Squalificati: Guendouzi. Torino – Infortunati: Schuurs, Ismajli, Ilic, Anjorin, Savva. Squalificati: —

Le ultime partite giocate

Lazio e Torino arrivano da percorsi opposti: biancocelesti rinvigoriti dal 3-0 di Genova, granata scottati dal 5-0 di Milano ma capaci di colpi esterni pesanti come l’1-0 all’Olimpico con la Roma.

Lazio ko ok ko ko ok Torino ko x ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato la Lazio ha totalizzato 6 punti, il Torino 4. Dettaglio:

Lazio : Como-Lazio 2-0; Lazio-Verona 4-0; Sassuolo-Lazio 1-0; Lazio-Roma 0-1; Genoa-Lazio 0-3.

: Como-Lazio 2-0; Lazio-Verona 4-0; Sassuolo-Lazio 1-0; Lazio-Roma 0-1; Genoa-Lazio 0-3. Torino: Inter-Torino 5-0; Torino-Fiorentina 0-0; Roma-Torino 0-1; Torino-Atalanta 0-3; Parma-Torino 2-1.

L’arbitro di Lazio-Torino

Dirige Marco Piccinini di Forlì; assistenti Capaldo–Laudato, IV Marinelli, VAR Ghersini, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025/26, Piccinini ha diretto 2 gare: 0 rigori assegnati, 6 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 3,5 cartellini a partita e 57 falli fischiati complessivi.

Statistiche interessanti

Tradizione recente favorevole alla Lazio, imbattuta in 11 delle ultime 12 contro il Torino, ma con un precedente amaro all’Olimpico nel 2023. I granata, però, hanno già espugnato lo stadio capitolino quest’anno (contro la Roma) e potrebbero replicare un doppio colpo esterno nell’impianto romano come riuscito storicamente poche volte. I biancocelesti cercano il secondo successo di fila in campionato e magari un altro clean sheet. Tra i singoli: Castellanos è spesso decisivo tra gol e assist, Simeone è storicamente letale contro i biancocelesti.

La Lazio non perde da 4 incroci di Serie A col Torino (3 successi e 1 pari) e ha perso solo una delle ultime 12 sfide.

non perde da 4 incroci di Serie A col (3 successi e 1 pari) e ha perso solo una delle ultime 12 sfide. Il Torino è la squadra con cui la Lazio ha pareggiato di più nella storia della A: 59 volte su 140 confronti totali.

è la squadra con cui la ha pareggiato di più nella storia della A: 59 volte su 140 confronti totali. Granata già vincenti all’Olimpico quest’anno (0-1 alla Roma ): un altro colpo nello stesso stadio varrebbe un record stagionale raro.

): un altro colpo nello stesso stadio varrebbe un record stagionale raro. Dopo un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato il sorriso col 3-0 di Genova: può centrare due vittorie di fila per la prima volta da mesi.

ha ritrovato il sorriso col 3-0 di Genova: può centrare due vittorie di fila per la prima volta da mesi. Biancocelesti in ombra in casa di recente: due ko nelle ultime tre all’Olimpico in campionato, serve un’inversione di tendenza.

Il Torino ha perso 5 delle ultime 6 trasferte di A, ma l’unica vittoria è arrivata proprio qui a Roma.

ha perso 5 delle ultime 6 trasferte di A, ma l’unica vittoria è arrivata proprio qui a Roma. Cross nel mirino: la Lazio ha la più bassa percentuale di riuscita su azione nel torneo in corso.

ha la più bassa percentuale di riuscita su azione nel torneo in corso. Punti finora: 6 per la Lazio (2V). Un ko con i granata peggiorerebbe lo start biancoceleste nell’era dei 3 punti.

(2V). Un ko con i granata peggiorerebbe lo start biancoceleste nell’era dei 3 punti. Castellanos spesso combina gol e assist: è tra i più incisivi in A da quando è sbarcato nel torneo.

spesso combina gol e assist: è tra i più incisivi in A da quando è sbarcato nel torneo. Simeone ama la Lazio: 8 reti in carriera ai biancocelesti, ma è a secco negli ultimi tre confronti.

Le statistiche stagionali di Lazio e Torino

Numeri chiari: la Lazio ha un possesso medio del 51,1% e ha segnato 7 gol subendone 4 (media 0,8 a gara), con 18 tiri nello specchio e un’accuratezza del 39,1%. Il Torino viaggia al 42,2% di possesso, 2 gol fatti e 10 subiti (media 2,0), 21 tiri in porta e una sorprendente precisione del 60%. Biancocelesti più puliti in costruzione, granata pericolosi quando centrano lo specchio ma in sofferenza dietro.

Lazio Torino Partite giocate 5 5 Vittorie 2 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 3 3 Gol segnati 7 2 Gol subiti 4 10 Media gol subiti a partita 0,8 2,0 Possesso palla (%) 51,1 42,2 Tiri in porta 18 21 Percentuale tiri in porta 39,1 60,0 Clean sheet 2 2 Cartellini gialli 8 8 Cartellini rossi 2 0

Dove vedere Lazio-Torino in TV o in streaming

• Partita: Lazio–Torino

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Roma

• Stadio: Stadio Olimpico

Lazio–Torino è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 04-10-2025.

