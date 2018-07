Lazio, torna di moda Badstuber

Viste le difficoltà ad arrivare a Francesco Acerbi del Sassuolo, la dirigenza della Lazio sta valutando altri possibili profili per rinforzare la difesa.

Potrebbe tornare di moda il nome di Kamil Glik, centrale ex Torino in uscita dal Monaco, per il quale il club francese chiede almeno 10 milioni di euro.

La società biancoceleste sarebbe però maggiormente interessata a Holger Badstuber, difensore tedesco classe 1989, attualmente svincolato.

Igli Tare potrebbe presentare un'offerta di contratto al giocatore ex Bayern Monaco nei prossimi giorni.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 14:20