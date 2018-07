Lazio, tre nomi per sostituire Felipe Anderson

La Lazio cerca il sostituto di Felipe Anderson.

L’obiettivo numero uno dei biancocelesti rimane il Papu Gomez: il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento, manca però l’intesa con l’Atalanta che chiede 15 milioni di euro.

Se non si riuscisse a chiudere per l’argentino, Igli Tare ha pronte due alternative: Luan del Gremio e Hirving Lozano del PSV, giocatore che si è messo in luce durante i Mondiali con il Messico.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 16:40