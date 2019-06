La Lazio dopo aver blindato Simone Inzaghi e Igli Tare va a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radiosei, i biancocelesti si sono messi sulle tracce di Nastasic, difensore dello Schalke 04, ex Fiorentina, pronto a un ritorno in Italia.

Per l'attacco a Roma circolano ii nomi di Wesley, punta del Bruges, e Jan Hurtado del Gimnasia La Plata.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 11:11