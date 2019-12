Lazio, tutti vogliono Milinkovic-Savic: Lotito frena

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è tornato ad infiammare il mercato. Il serbo, grande protagonista nella vittoria della Lazio ai danni della Juventus, sarebbe al centro di tanti discorsi di mercato. Molti i club sulle sue tracce.

Classe 1995, il centrocampista biancoceleste è uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi che sta incantando e che pare potersi iscrivere alla corsa per lo scudetto. Un valore aggiunto che fa gola a tante big d’Italia e d’Europa.

In particolare, attenzione a Juventus e Inter. I bianconeri hanno già provato a strappare Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio nel recente passato, così come il club nerazzurro. Due tentativi andati in fumo. Ora la situazione potrebbe essere diversa.

Il serbo è legato alla Lazio con un contratto sino al giugno del 2024 e, secondo il patron della Lazio Claudio Lotito, è un giocatore incedibile. Più volte, il numero uno biancoceleste avrebbe rifiutato offerte importanti per il suo gioiello.

Juventus e Inter sarebbero pronte a fare follie per far cambiare idea a Claudio Lotito che, a Tiki Taka, ha ribadito la sua intenzione di trattenere il serbo, anche davanti ad offerte decisamente fuori mercato.

“Milinkovic è un patrimonio della società che sta bene dove sta, nessuno l’ha messo mai in vendita”, le parole utilizzate in trasmissione dal patron della Lazio. Insomma, non sarà facile per nessuno soffiare il serbo ai biancocelesti.

Claudio Lotito dovrà fare i conti anche con i club esteri sulle tracce del suo gioiello. Il Manchester United, nel caso in cui dovesse partire Paul Pogba, potrebbe tentare l’assalto a Milinkovic-Savic, mettendo sul piatto una proposta economica monster.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 08:31