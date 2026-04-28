Lazio-Udinese, moviola: arbitro dov’erano i cartellini? Sei gol, un rosso mancato, la dura reazione di Cancellieri

La prova dell’arbitro Bonacina all’Olimpico nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il giovane fischietto bergamasco ne ha ammoniti solo 4

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre nella prova dell’arbitro Bonacina all’Olimpico: nessun caso da Var ma troppa sufficienza nella gestione dei cartellini. Vediamo cosa è successo.

Lazio-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ graziato Taylor che atterra Piotrowski lanciato in ripartenza, ci stava il giallo. L’arbitro sorvola ancora su un paio di interventi border line e il primo giallo arriva solo al 41′, è per Cancellieri per un fallo su Atta; il giocatore laziale (che protesta vivacemente sostenendo di aver preso il pallone e gridando: “Ma che fate oh?”) era diffidato e salterà la sfida con la Cremonese. Al 57′ secondo ammonito nelle fila biancocelesti, è Luca Pellegrini per un eccesso di proteste.

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Pellegrini da rosso

Al 75′ sempre Pellegrini, già ammonito, rischia con un intervento scomposto su Ehizibue. Bonacina non estrae il rosso. Al 90′ giallo anche per Zarraga che interviene fallosamente su Nuno Tavares. Al 97′ ammonito Patric per proteste. Regolari tutti e sei i gol e dopo 7′ di recupero la gara finisce 3-3.

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Lazio-Udinese, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. In questa stagione aveva arbitrato 5 gare in A, l’ultima volta in Cremonese-Cagliari.

I precedenti con le due squadre

E’ stato il primo incrocio con i biancocelesti, mentre erano due i precedenti con i friulani, entrambi finiti con la vittoria dei bianconeri.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Zanellati con Marchetti IV uomo, Camplone al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cancellieri, Pellegrini, Zarraga, Patric.