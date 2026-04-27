Lazio-Udinese probabili formazioni: Zaccagni contro Zaniolo ma occhio al turnover di Sarri

Allo Stadio Olimpico di Roma, lunedì 27 aprile 2026 alle 20:45, Lazio e Udinese aprono la 34a giornata della Serie A 2025-26 in una sfida di centroclassifica che profuma di volata finale. I biancocelesti sono 9° con 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 34 gol segnati, 30 subiti), i friulani 11° a quota 43 (12 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 38 reti fatte, 43 incassate). Equilibrio nei numeri, forma in crescita per entrambe: attesa per un match intenso, tra la solidità dell’Lazio in casa e un’Udinese capace di colpi pesanti in trasferta.
- Probabili formazioni di Lazio-Udinese
- Gli indisponibili di Lazio-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lazio-Udinese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lazio e Udinese
Probabili formazioni di Lazio-Udinese
Nel 4-3-3 dell’Lazio potrebbe toccare a Motta tra i pali, con Romagnoli e Provstgaard al centro e corsie a Lazzari e Tavares. In mezzo, regia a Cataldi con Basic e Taylor mezzali. Davanti, tridente leggero con Isaksen, Noslin e Zaccagni, ma non è escluso l’impiego di Cancellieri a gara in corso o la soluzione Pedro/Maldini tra le linee. L’assenza di Provedel pesa ma la difesa è in fiducia. L’Udinese dovrebbe riproporre il 3-5-2: Okoye in porta, terzetto con Mlacic, Kabasele, Solet; quinti Ehizibue e Kamara, interni Piotrowski, Gueye, Ekkelenkamp. Davanti, Zaniolo affiancherebbe Atta, con l’opzione Buksa dalla panchina. Out Davis e Zemura; squalificato Karlström.
- Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Gueye, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Atta.
Gli indisponibili di Lazio-Udinese
Capitolo assenze: l’Lazio deve fare i conti con alcune defezioni in porta e dietro, elemento che potrebbe orientare la gestione del possesso e le uscite palla a terra. L’Udinese perde peso davanti con Davis e una pedina di gamba a sinistra come Zemura, mentre la squalifica di Karlström toglie equilibrio in mediana. Rotazioni e cambi in corsa potrebbero diventare decisivi.
- Lazio – Infortunati: Gigot (infortunio alla caviglia), Provedel (infortunio alla spalla), Rovella (frattura della clavicola), Gila (infortunio alla caviglia), Furlanetto (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Udinese – Infortunati: Davis (infortunio al bicipite femorale), Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla coscia). Squalificati: Karlström (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
L’Lazio arriva con slancio: tre vittorie nelle ultime cinque e solidità ritrovata fuori casa. L’Udinese alterna colpi pesanti in trasferta a scivoloni interni, ma la tenuta difensiva recente è in crescita.
|Lazio
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|Udinese
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Nelle ultime 5 di campionato l’Lazio ha totalizzato 10 punti, l’Udinese 7. Dettaglio risultati:
- Lazio
Lazio–Milan 1-0; Bologna–Lazio 0-2; Lazio–Parma 1-1; Fiorentina–Lazio 1-0; Napoli–Lazio 0-2
- Udinese
Udinese–Juventus 0-1; Genoa–Udinese 0-2; Udinese–Como 0-0; Milan–Udinese 0-3; Udinese–Parma 0-1
L’arbitro di Lazio-Udinese
La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina. In questa Serie A ha arbitrato 9 incontri, fischiando 1 rigore, mostrando 31 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi (media 3,8 ammonizioni a partita). Squadre avvisate: ritmo alto ma tolleranza limitata sui contatti reiterati.
- Arbitro: BONACINA
- Assistenti: Palermo – Zanellati
- IV: Marchetti
- VAR: Camplone
- AVAR: Maggioni
Statistiche interessanti
Tradizione recente in bilico e tendenze intriganti per la sfida: negli ultimi incroci tra Lazio e Udinese regna l’equilibrio, con i friulani imbattuti da quattro gare e particolarmente efficaci all’Olimpico nelle ultime trasferte. I biancocelesti però viaggiano forte nel finale di stagione, spinti da una difesa ermetica e da un rendimento domestico solido. L’Udinese ha alzato la soglia di attenzione dietro, concedendo poco nelle ultime uscite e minacciando il tris di successi esterni. Occhio ai finali: l’Lazio segna più tardi di tutti, i bianconeri invece raramente ribaltano nel quarto d’ora conclusivo. Focus uomini: Cancellieri cerca continuità, Zaniolo porta strappi e rifinitura, l’assenza di Davis pesa ma può aprire spazio a soluzioni alternative come Buksa o inserimenti di Atta.
- Negli ultimi 12 incroci in A, perfetto equilibrio: tre successi a testa tra Lazio e Udinese e ben sei pareggi.
- L’Udinese è imbattuta da quattro gare contro la Lazio in campionato: non succedeva così a lungo dai tempi di Guidolin.
- All’Olimpico i friulani non perdono da cinque trasferte con la Lazio: serie aperta da proteggere.
- L’Lazio ha vinto quattro delle ultime sei in A: sprint notevole dopo mesi altalenanti.
- L’Udinese ha incassato un solo gol nelle ultime quattro: blocco difensivo in netta crescita.
- Dopo i colpi con Genoa e Milan, i bianconeri puntano al tris esterno: impresa riuscita l’ultima volta nel 2022.
- Finali di gara: la Lazio segna la maggior quota di reti negli ultimi 15’, l’Udinese non ha guadagnato punti netti oltre il 75’.
- Cancellieri mai decisivo contro l’Udinese in A, ora in caccia del salto di qualità dopo il gol al Napoli.
- L’impatto di Davis è stato chiave: senza di lui l’Udinese segna e punta meno; oggi tocca a Zaniolo e Atta accendere il fronte offensivo.
Le statistiche stagionali di Lazio e Udinese
L’Lazio produce possesso più pulito (50,7%) e vanta più clean sheet (15) rispetto all’Udinese (45%, 9), che però converte meglio (14,18% contro 12,27%) e primeggia nei duelli aerei. Biancocelesti più ermetici (30 gol subiti), bianconeri più verticali (38 gol segnati) ma con qualche concessione in più dietro (43).
A livello individuale: per l’Udinese il faro è Davis (10 gol), supportato da Zaniolo e Ekkelenkamp (5). Nella Lazio bottino distribuito: Isaksen e Cancellieri a 4, Zaccagni, Taylor, Cataldi a 3. Assist: Zaniolo guida i friulani (6), biancocelesti con Castellanos e Cataldi a quota 3. Più ammoniti: Zaniolo (8) per l’Udinese; nella Lazio spiccano Zaccagni, Cataldi, Guendouzi, Pellegrini (6). Clean sheet: Provedel 12, Okoye 8.
|Lazio
|Udinese
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|12
|12
|Pareggi
|11
|7
|Sconfitte
|10
|14
|Gol segnati
|34
|38
|Gol subiti
|30
|43
|Media gol subiti/partita
|0,9
|1,3
|Possesso palla (%)
|50,7
|45,0
|Tiri nello specchio
|131
|120
|% Tiri in porta
|47,29
|44,78
|Clean sheet
|15
|9
|Cartellini gialli
|64
|64
|Cartellini rossi
|7
|1
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lazio-Udinese?
-
Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lazio-Udinese?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Lazio-Udinese?
-
Kevin Bonacina; assistenti Palermo e Zanellati, IV uomo Marchetti, VAR Camplone, AVAR Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.