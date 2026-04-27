Lazio-Udinese probabili formazioni: Zaccagni contro Zaniolo ma occhio al turnover di Sarri

Lazio-Udinese di Serie A 2025-26, 34a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Allo Stadio Olimpico di Roma, lunedì 27 aprile 2026 alle 20:45, Lazio e Udinese aprono la 34a giornata della Serie A 2025-26 in una sfida di centroclassifica che profuma di volata finale. I biancocelesti sono 9° con 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 34 gol segnati, 30 subiti), i friulani 11° a quota 43 (12 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 38 reti fatte, 43 incassate). Equilibrio nei numeri, forma in crescita per entrambe: attesa per un match intenso, tra la solidità dell’Lazio in casa e un’Udinese capace di colpi pesanti in trasferta.

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Probabili formazioni di Lazio-Udinese

Nel 4-3-3 dell’Lazio potrebbe toccare a Motta tra i pali, con Romagnoli e Provstgaard al centro e corsie a Lazzari e Tavares. In mezzo, regia a Cataldi con Basic e Taylor mezzali. Davanti, tridente leggero con Isaksen, Noslin e Zaccagni, ma non è escluso l’impiego di Cancellieri a gara in corso o la soluzione Pedro/Maldini tra le linee. L’assenza di Provedel pesa ma la difesa è in fiducia. L’Udinese dovrebbe riproporre il 3-5-2: Okoye in porta, terzetto con Mlacic, Kabasele, Solet; quinti Ehizibue e Kamara, interni Piotrowski, Gueye, Ekkelenkamp. Davanti, Zaniolo affiancherebbe Atta, con l’opzione Buksa dalla panchina. Out Davis e Zemura; squalificato Karlström.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

(4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Gueye, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Atta.

Gli indisponibili di Lazio-Udinese

Capitolo assenze: l’Lazio deve fare i conti con alcune defezioni in porta e dietro, elemento che potrebbe orientare la gestione del possesso e le uscite palla a terra. L’Udinese perde peso davanti con Davis e una pedina di gamba a sinistra come Zemura, mentre la squalifica di Karlström toglie equilibrio in mediana. Rotazioni e cambi in corsa potrebbero diventare decisivi.

Lazio – Infortunati: Gigot (infortunio alla caviglia), Provedel (infortunio alla spalla), Rovella (frattura della clavicola), Gila (infortunio alla caviglia), Furlanetto (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla caviglia), (infortunio alla spalla), (frattura della clavicola), (infortunio alla caviglia), (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Davis (infortunio al bicipite femorale), Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla coscia). Squalificati: Karlström (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

L’Lazio arriva con slancio: tre vittorie nelle ultime cinque e solidità ritrovata fuori casa. L’Udinese alterna colpi pesanti in trasferta a scivoloni interni, ma la tenuta difensiva recente è in crescita.

Lazio ok ok x ko ok Udinese ko ok x ok ko

Nelle ultime 5 di campionato l’Lazio ha totalizzato 10 punti, l’Udinese 7. Dettaglio risultati:

Lazio

Lazio–Milan 1-0; Bologna–Lazio 0-2; Lazio–Parma 1-1; Fiorentina–Lazio 1-0; Napoli–Lazio 0-2

Udinese

Udinese–Juventus 0-1; Genoa–Udinese 0-2; Udinese–Como 0-0; Milan–Udinese 0-3; Udinese–Parma 0-1

L’arbitro di Lazio-Udinese

La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina. In questa Serie A ha arbitrato 9 incontri, fischiando 1 rigore, mostrando 31 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi (media 3,8 ammonizioni a partita). Squadre avvisate: ritmo alto ma tolleranza limitata sui contatti reiterati.

Arbitro: BONACINA

Assistenti: Palermo – Zanellati

Palermo – Zanellati IV: Marchetti

Marchetti VAR: Camplone

Camplone AVAR: Maggioni

Statistiche interessanti

Tradizione recente in bilico e tendenze intriganti per la sfida: negli ultimi incroci tra Lazio e Udinese regna l’equilibrio, con i friulani imbattuti da quattro gare e particolarmente efficaci all’Olimpico nelle ultime trasferte. I biancocelesti però viaggiano forte nel finale di stagione, spinti da una difesa ermetica e da un rendimento domestico solido. L’Udinese ha alzato la soglia di attenzione dietro, concedendo poco nelle ultime uscite e minacciando il tris di successi esterni. Occhio ai finali: l’Lazio segna più tardi di tutti, i bianconeri invece raramente ribaltano nel quarto d’ora conclusivo. Focus uomini: Cancellieri cerca continuità, Zaniolo porta strappi e rifinitura, l’assenza di Davis pesa ma può aprire spazio a soluzioni alternative come Buksa o inserimenti di Atta.

Negli ultimi 12 incroci in A, perfetto equilibrio: tre successi a testa tra Lazio e Udinese e ben sei pareggi.

e e ben sei pareggi. L’ Udinese è imbattuta da quattro gare contro la Lazio in campionato: non succedeva così a lungo dai tempi di Guidolin.

è imbattuta da quattro gare contro la in campionato: non succedeva così a lungo dai tempi di Guidolin. All’Olimpico i friulani non perdono da cinque trasferte con la Lazio : serie aperta da proteggere.

: serie aperta da proteggere. L’ Lazio ha vinto quattro delle ultime sei in A: sprint notevole dopo mesi altalenanti.

ha vinto quattro delle ultime sei in A: sprint notevole dopo mesi altalenanti. L’ Udinese ha incassato un solo gol nelle ultime quattro: blocco difensivo in netta crescita.

ha incassato un solo gol nelle ultime quattro: blocco difensivo in netta crescita. Dopo i colpi con Genoa e Milan , i bianconeri puntano al tris esterno: impresa riuscita l’ultima volta nel 2022.

e , i bianconeri puntano al tris esterno: impresa riuscita l’ultima volta nel 2022. Finali di gara: la Lazio segna la maggior quota di reti negli ultimi 15’, l’ Udinese non ha guadagnato punti netti oltre il 75’.

segna la maggior quota di reti negli ultimi 15’, l’ non ha guadagnato punti netti oltre il 75’. Cancellieri mai decisivo contro l’ Udinese in A, ora in caccia del salto di qualità dopo il gol al Napoli .

mai decisivo contro l’ in A, ora in caccia del salto di qualità dopo il gol al . L’impatto di Davis è stato chiave: senza di lui l’Udinese segna e punta meno; oggi tocca a Zaniolo e Atta accendere il fronte offensivo.

Le statistiche stagionali di Lazio e Udinese

L’Lazio produce possesso più pulito (50,7%) e vanta più clean sheet (15) rispetto all’Udinese (45%, 9), che però converte meglio (14,18% contro 12,27%) e primeggia nei duelli aerei. Biancocelesti più ermetici (30 gol subiti), bianconeri più verticali (38 gol segnati) ma con qualche concessione in più dietro (43).

A livello individuale: per l’Udinese il faro è Davis (10 gol), supportato da Zaniolo e Ekkelenkamp (5). Nella Lazio bottino distribuito: Isaksen e Cancellieri a 4, Zaccagni, Taylor, Cataldi a 3. Assist: Zaniolo guida i friulani (6), biancocelesti con Castellanos e Cataldi a quota 3. Più ammoniti: Zaniolo (8) per l’Udinese; nella Lazio spiccano Zaccagni, Cataldi, Guendouzi, Pellegrini (6). Clean sheet: Provedel 12, Okoye 8.

Lazio Udinese Partite giocate 33 33 Vittorie 12 12 Pareggi 11 7 Sconfitte 10 14 Gol segnati 34 38 Gol subiti 30 43 Media gol subiti/partita 0,9 1,3 Possesso palla (%) 50,7 45,0 Tiri nello specchio 131 120 % Tiri in porta 47,29 44,78 Clean sheet 15 9 Cartellini gialli 64 64 Cartellini rossi 7 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Udinese? Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Lazio-Udinese? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Udinese? Kevin Bonacina; assistenti Palermo e Zanellati, IV uomo Marchetti, VAR Camplone, AVAR Maggioni.

Ansa