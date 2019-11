Lazio, ultras biancocelesti accoltellano due tifosi del Celtic

Tensione alla stelle per il match, valido per la quarta giornata di Europa League, tra Lazio e Celtic. Secondo quanto riportato dal Messaggero, due tifosi del Celtic sarebbero stati accoltellati mentre si trovavano in un noto pub irlandese della capitale. L’agguato sarebbe stato fulmineo con protagonisti alcuni ultras della Lazio che avrebbero colpito a caso, ferendo un 52enne e un 35enne, entrambi scozzesi.

Secondo la ricostruzione i sette/otto ultras della Lazio avrebbero colpito basandosi solamente sull’accento inglese delle vittime. I due scozzesi feriti (in maniera non grave) sono stati ricoverati all’ospedale Umberto 1 di Roma.

Entrambe le vittime sono state soccorse in tempi brevi mentre, sul posto, sono poi arrivate le forze dell’ordine per riportare la calma. Un testimone oculare ha raccontato al The Scottish Sun come gli ultras della Lazio “… sono arrivati dal nulla. Nessuno stava facendo niente di male. Inneggiavano alla Lazio e avevano il volto coperto da maschere”.

L’ennesimo episodio di violenza che macchia il mondo del calcio. A poche ore da una gara delicatissima dal punto di vista sportivo con la squadra di Simone Inzaghi obbligata a vincere per restare in corsa per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.

Visto quanto accaduto nella serata di mercoledì, le misure di sicurezza, molto probabilmente, verranno aumentate in maniera considerevole. Diversi i tifosi del Celtic che hanno deciso di seguire la squadra in questa trasferta italiana all’Olimpico di Roma. Si parla di ben nove mila unità.

Il match è in programma alle 18.55. Attenzione massima per evitare che possa accadere altro. L’aggressione sarebbe la conseguenza di quanto accaduto nel match d’andata (vinto, in rimonta, dai biancoverdi), con striscioni antifascisti e cori razzisti a fare da sfondo alla partita.

