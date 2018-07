Lazio, un ex Juve per la difesa

La Lazio pensa a Benedikt Howedes per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Lo riferisce Fanatik, secondo il quale i biancocelesti avrebbero contattato lo Schalke 04 per capire i margini di una possibile trattativa. Il club tedesco ha dato il via libera all’operazione, ma non sarà facile per il direttore sportivo Tare battere la concorrenza di altre squadre come Galatasaray, Hoffenheim, Bayer Leverkusen ed Everton.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 27-07-2018 19:15