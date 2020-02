Lazio-Verona 2019-20: le probabili formazioni

Questa sera, all'Olimpico, va in scena Lazio-Hellas Verona, recupero della 17a giornata di Serie A. I biancocelesti non perdono in casa da 11 partite consecutive mentre gli scaligeri non vincono in casa della Lazio da 35 anni.

Inzaghi conferma, causa indisponibilità di Correa, il duo Immobile-Caicedo. Problemi per Juric che deve rinunciare ad Amrabat (squalificato), ovvero il faro del gioco dell'Hellas Verona.

LAZIO-HELLAS VERONA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Di Carmine. All. Juric

SPORTAL.IT | 05-02-2020 09:11