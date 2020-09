Lazio, visite mediche per Pereira e Muriqi

La Lazio è pronta ad accogliere due nuovi acquisti. Sono state fissate per mercoledì le visite mediche per Andreas Pereira e Vedat Muriqi. Il centrocampista offensivo con passaporto belga arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United.

Approda invece dalla Turchia Muriqi, fermo in quarantena causa Covid-19. Dopo il tampone negativo, il giocatore è atteso per i test alla clinica Padeia, poi si aggregherà ai suoi nuovi compagni.

OMNISPORT | 29-09-2020 13:12