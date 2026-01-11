Lazio, vittoria con bufera: furia Sarri in tv, duri attacchi a Lotito. Proteste Verona per un rigore negato

Le aquile tornano al successo grazie a un autogol, ma il clima è sempre più incandescente: Guendouzi e Castellanos subito decisivi e già rimpianti dai tifosi

La Lazio sbanca il Bentegodi, torna alla vittoria, eppure l’atmosfera è sempre incandescente sulla sponda biancoceleste del Tevere. L’undici di Sarri, che sbotta in diretta tv, continua a non convincere, mentre Guendouzi e Castellanos già fanno le fortune di Fenerbahce e West Ham. Nel finale proteste del Verona per un rigore negato.

La Lazio vince, ma che rimpianti Guendouzi e Castellanos

Una Lazio in emergenza batte di misura il Verona con il gol di Lazzari al 79′ su cui è decisivo lo sfortunato tocco di Nelsson, che fa tirare un enorme sospiro a Sarri. Dopo tre pareggi e un ko, dunque, le aquile si rilanciano nella corsa all’Europa. Il tecnico di Figline Valdarno si affida subito all’ex Ajax Taylor, che si è mosso discretamente bene al debutto, poi nella ripresa spazio anche a Ratkov, che ha faticato a incidere.

Intanto Guendouzi e Castellanos sono già dei rimpianti. Ieri il centrocampista francese è andato subito a bersaglio col Fenerbahce spianando così la strada al trionfo in Supercoppa contro i rivali del Galatasaray. Oggi, invece, è toccato al Taty, che, grazie al suo gol nei tempi supplementari, ha permesso al West Ham di passare il turno in FA Cup contro il QPR.

Sarri fuorioso: cosa ha infastidito l’allenatore

Sarri è parso piuttosto infastidito già prima il fischio d’inizio della partita. Già, presentatosi ai microfoni di Dazn, il tecnico di Figline Valdarno non ha nascosto il suo disappunto per un impegno con la tv ben poco gradito.

A una domanda sul nuovo acquisto Taylor, gettato nella mischia dal primo minuto, ha replicato così: “Ti rispondo che per me è una violenza essere qui in questo momento, una violenza seria per chi fa il mio mestiere. E lo dirò a chi di dovere”.

Ancora attacchi a Lotito: tifosi scatenati

Dopo il blocco estivo, i tifosi biancocelesti speravano in ben altro tipo di mercato da parte della società. Invece, subito le partenze di due big come Guendouzi e Castellanos, rimpiazzati da due calciatori come Taylor e Ratkov sì di talento, ma che probabilmente avranno bisogno di tempo per adattarsi alla realtà del calcio italiano.

“Grazie Lotito. Hai affondato 125 anni di storia” sentenzia Pasquino su X. “Noslin, Cancellieri e Isaksen, una delle prime linee più imbarazzanti della storia della Lazio. La società deve vergognarsi” sbotta Stefano su Facebook. E c’è chi mette in discussione anche l’allenatore. “Oggi ha segnato Castellanos, ieri Guendouzi: è proprio questo gioco palloso di Sarri che non va. Meglio cambiare lui, non i giocatori” sostiene Enrico. “Scarsi e imbarazzanti” chiosa Alessandro.

Proteste Verona per un rigore negato

Al minuto 87′ si è registrato uno scontro in area tra Valentini e Provedel. Il contatto è netto e i padroni di casa invocano il calcio di rigore. Ma una posizione di fuorigioco del giocatore scaligero ha reso vane le proteste di Zanetti.

L’esperto di Dazn, Luca Marelli, avalla la scelta dell’arbitro Guida: “Il contatto è da calcio di rigore. Ma, dopo aver visto le immagini, in seguito al contatto aereo di Mosquera e Sarr, che intervengono insieme sul pallone, Valentini è in posizione di chiaro fuorigioco di circa un metro”.