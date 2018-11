Lazzari, Basta la contropartita

Manuel Lazzari continua a fare gola alla Lazio, che già provò ad assicurarselo nella scorsa sessione di mercato estiva ma dovette rinunciare per le elevate richieste estensi. Ora però i biancocelesti vogliono riprovarci a gennaio, ben consapevoli che la dirigenza ferrarese venderà letteralmente cara la pelle.

Ecco per quale motivo la Lazio sta studiando una possibile strategia per potersi assicurare il giocatore, che andrebbe a costituire un importante rinforzo sulla fascia destra. Alla Spal potrebbe infatti essere girato Dusan Basta, giocatore che non trova più spazio alla corte di Simone Inzaghi e che potrebbe riempire nello scacchiere di Leonardo Semplici il buco lasciato da una partenza di Lazzari.

La contropartita (solo parziale a livello economico) potrebbe indurre la Spal quantomeno a prendere in considerazione la trattativa, ma la sensazione è che la Lazio voglia chiudere l'operazione nei primi giorni di gennaio per non andare incontro a possibili sorprese. E a decidere l'esito del tutto, quindi, potrebbero essere il presidente Walter Mattioli e il ds Davide Vagnati.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 21:45