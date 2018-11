Manuel Lazzari ha impressionato durante la partita della Spal contro il Cagliari. L'esterno è stato il migliore in campo, fornendo gli assist per le reti di Petagna e Antenucci. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono in prima fila Napoli e Roma.

Azzurri e giallorossi stanno stanno prendendo informazioni su di lui con la Spal e con il suo entourage, in vista di un sempre più probabile duello nella prossima estate.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 10:10