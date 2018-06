Dopo Viviani e Fares, la Spal si muove alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato.

L’obiettivo numero uno degli estensi è l’attaccante di proprietà del Sassuolo Babacar.

La chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere il terzino Lazzari: come scrive ‘La Nuova Ferrara’ il club di Squinzi avrebbe chiesto il veloce esterno di Semplici per lasciar partire l’ex Modena pagato 10 milioni di euro lo scorso gennaio.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 13:40