Lazzari, la Spal fissa il prezzo: parte l'asta

Con l'aggiunta dell'Inter, sono tre i club di serie A interessati all'esterno della Spal Manuel Lazzarri. Il Torino è da tempo sull'esterno di Leonardo Semplici e ha un rapporto privilegiato con la società di Ferrara dopo gli ultimi affari comuni, ma la concorrenza dei nerazzurri e del Napoli si fa sempre più pressante.

Il club estense, che ha ricevuto sondaggi anche di club stranieri, è pronto a far partire l'asta da una base di 20 milioni di euro.

Lazzari ha brillato proprio nella sfida contro i nerazzurri: "Può fare anche il terzino e lo diventerà – ha spiegato Semplici -. Con me è migliorato molto nella fase difensiva, di sicuro ha bisogno di un interno che gli lasci campo perché ha qualità in sovrapposizione e nell'uno contro uno. Deve migliorare nella fase di non possesso".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 09:10