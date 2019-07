Lazzari-Lazio, c'è ancora un nodo

Non è ancora fatta per il passaggio di Manuel Lazzari alla Lazio.

Il laterale esploso con la maglia della Spal è davvero a un passo dal trasferimento in biancoceleste, ma le sue visite mediche sono slittate di nuovo. Infatti l'accordo tra le due società non è ancora totale, visto che Lotito e Mattioli non hanno ancora individuato una formula per la modalità di pagamento che accontenti entrambi.

I due presidenti si incontreranno lunedì in Lega Calcio e questa potrebbe essere la sede ideale per limare gli ultimi dettagli. Per il momento, però, c'è ancora un nodo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 07-07-2019 20:35