Lazzari: "Mister Semplici mi ha fatto crescere"

Il centrocampista della Spal Manuel Lazzari, premiato al memorial 'Niccolo' Galli', in corso di svolgimento a Firenze, ha commentato così la salvezza della squadra ferrarese all'ultima giornata.

"Ci ha davvero dato grande gioia. Per noi questa salvezza vale uno scudetto. Dopo 49 anni che la Spal non era in serie A aver mantenuto la categoria e' un risultato straordinario. Semplici mi ha fatto crescere non solo in questa stagione. Da quando e' arrivato mi ha dato sempre fiducia, sia quando facevo bene che quando facevo male, e non posso che ringraziarlo. Sono cresciuto molto sotto tanti punti di vista e spero di farlo ancora".

"Leggere certe cose, comunque di grandi squadre, fa sempre piacere ad un calciatore. Poi bisogna vedere se queste voci sono vere o false, quindi sicuramente ora penso a godermi un po' le vacanze visto che quest'anno e' stato molto duro, e poi parlero' con la societa' e vedremo il da farsi per il mio futuro. Io alla Fiorentina? Anche il club viola e' una grande squadra ed una grande piazza che lotta per obiettivi importanti come l'Europa, ma anche in questo caso bisogna vedere se sono voci vere o false".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 21:35