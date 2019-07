Lazzari saluta la Spal: "Siamo cresciuti insieme"

Con l’addio di Manuel Lazzari la Spal perde un pezzo della sua storia recente. L’esterno veneto militava infatti in biancazzurro dal 2013, primo anno di vita della nuova società dopo la fusione con la Giacomense, proprio l’ultimo club di Lazzari prima di indossare la maglia della Spal.

In sei anni tre promozioni e due salvezze in A hanno messo in vetrina le qualità di un giocatore acquistato dalla Lazio per 17 milioni.

Inevitabile che Lazzari abbia voluto salutare i propri vecchi tifosi attraverso un post commosso pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Che dire… sono stati sei anni fantastici con questa maglia addosso. Sette anni con questa splendida società e con questa città. Siamo cresciuti insieme, lottando e vincendo in ogni categoria. Vorrei ringraziare tutto il mondo Spal, dai miei compagni al mister e al suo staff, dalla società ai magnifici tifosi che abbiamo sempre avuto accanto. Sarete sempre nel mio cuore, è stato un Onore…un abbraccio Manuel".

SPORTAL.IT | 12-07-2019 23:15