L'Azzurro non tira più: arriva un altro no

Mancano ormai meno di tre mesi all’appuntamento più importante del 2019 per il calcio italiano a livello di Nazionali, l’Europeo Under 21 la cui fase finale si svolgerà per la prima volta proprio in Italia, tra il 16 e il 30 giugno.

Le partite saranno in programma tra Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e San Marino e la squadra di Di Biagio sarà chiamata a recitare un ruolo di primo piano anche per non fallire l’appuntamento con l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Gli Azzurrini si preparano da due anni attraverso delle amichevoli. Le prossime sono in calendario contro Austria e Croazia e per questi appuntamenti il ct Di Biagio aveva pensato di allargare il gruppo convocando Luiz Felipe.

Il difensore brasiliano della Lazio, convocabile dall’Italia in virtù delle origini italiane della madre, era osservato speciale della Federazione da un anno dopo l’ottimo rendimento della scorsa stagione con la maglia biancoceleste.

Lo stesso ex Salernitana si era detto lusingato dell’ipotesi, ma il percorso che, a lungo termine, avrebbe dovuto portare all’inserimento del giocatore nel gruppo della Nazionale maggiore di Roberto Mancini è stato stoppato dallo stesso Luiz Felipe, che ha fatto marcia indietro appena giunto nel ritiro dell’Under 21.

“Lusingato di poter indossare la prestigiosa maglia della Nazionale Italiana, ma ho deciso di competere per la casacca della Seleçao” ha scritto il difensore sui propri profili social. Inevitabile lo smarrimento da parte della Federazione se non altro per le modalità della decisione.

Che la chiamata del Brasile sia già arrivata? Chissà, intanto la Figc ha chiuso il capitolo con questo comunicato: “Il calciatore ha manifestato uno stato d’animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime sue gare amichevoli con Austria e Croazia. Il tecnico federale Di Biagio ha quindi deciso di depennarlo dai convocati”.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 11:55