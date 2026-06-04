LBA, il piano di Matiasic: portare a Roma Brescia, che "acquista" Trieste, che scende in A2 al posto di Torino

Continuano a rincorrersi le voci di un clamoroso intreccio di trasferimenti: la Germani rileverebbe Trieste, che ripartirebbe dalla A2 acquistando un altro titolo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È una matassa intricata da sbrogliare, e ogni giorno che passa si assiste a un capitolo più surreale, Perché al mercato dei titoli sportivi del basket italiano se ne aggiunge sempre una nuova: l’effetto domino innescato dallo spostamento del titolo della Vanoli Cremona a Roma è soltanto agli inizi, perché a Roma la prossima stagione ci sarà almeno un’altra società pronta a giocare in LBA, quella che fa capo a Paul Matiasic che pure, tra una promessa e l’altra fatta alla “sua” Trieste, rischia alla fine di doversi rimangiare la parola. Perché lui non vuole scendere in A2 per dar vita al suo progetto (che ammicca chiaramente NBA Europe), ma per far si che tutte le tessere vadano al loro posto serve davvero un equilibrista.

L’assurda volata per portare tutte le squadre a Roma

Le ultime voci riguardano la posizione in bilico di Brescia, che sarebbe la squadra pronta a immolarsi per la causa di Matiasic. Che acquisirebbe il titolo sportivo della Leonessa (attualmente impegnata nella serie di semifinale contro Milano: dopo tre partite è sotto 2-1) portandolo a Roma, dove troverebbe la concorrenza dell’ex Vanoli Cremona targata Donnie Nelson (con la regia occulta di Luka Doncic, che è tra i finanziatori del progetto).

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Roma che, va ricordato, sta lottando con la Virtus (la formazione che ha raccolto l’eredità della “vecchia” e storica Virtus Roma, fallita alcuni anni fa) per salire in A2, essendo impegnata nei play-off del campionato di Serie B.

Un ginepraio di squadre capitoline che tornerebbe a popolare (troppo densamente?) una Capitale che pure è stata scelta soltanto perché NBA Europe ha stabilito che le due franchigie italiane che entreranno nella neonata lega europea dovranno essere di stanza una a Milano e un’altra a Roma. Insomma, poco romanticismo, tanto pragmatismo. Ma così facendo si rischia realmente di distruggere il giocattolo, oltre che affossare la passione di tifosi che si sentono (giustamente) traditi da tutti.

Brescia “rileva” Trieste, che scende in A2 al posto di Torino

Brescia, insomma, rischia di dover chiudere i battenti. Ma sarebbe una chiusura temporanea: rileverebbe infatti il titolo sportivo di Trieste, che a parole Matiasic aveva voluto “salvare” dai suoi piani di scambio, ma che potrebbe in realtà ripartire dall’A2, acquisendo il titolo oggi di Torino.

Ma perché non spedire allora direttamente Trieste (di proprietà di Matiasic) in A2 anziché fare la giravolta con Brescia? Perché la Germani ha il diritto di disputare l’Eurocup, e a Matiasic questo farebbe gioco in vista di una possibile soluzione a lui favorevole nel derby con l’altra squadra di Roma per entrare in NBA Europe.

Il problema ora è di natura giuridica: Matiasic dispone del 99% delle quote di Trieste, ma per cederne i diritti sportivi dovrebbe comunque passare per un’assemblea dei soci (ad oggi mai convocata). Tutto questo sotto gli occhi di FIP e LBA, che osservano come se tutto fosse normale.