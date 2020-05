LBA, momenti di tensione tra Messina e Baraldi

Scintille tra il presidente-coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina e l'ad della Virtus Bologna Luca Baraldi durante l'assemblea di Legabasket di venerdì, tenuta in videoconferenza e durata 4 ore. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la tensione sarebbe salita dopo che Baraldi ha protestato in merito all'introduzione di regole più stringenti sul controllo dei bilanci dei club operato dalla Comtec: secondo il dirigente virtussino non è il caso di penalizzare ulteriormente le proprietà in questo periodo di crisi.

Messina ha replicato di ritenere doveroso far rispettare le regole in maniera seria, per evitare fallimenti di squadre a campionato in corso. I due si sono poi riappacificati.

Il presidente della Fip Gianni Petrucci si è espresso così: "La Comtec è un organismo autonomo che non deve trattare né con la Fip né con le società. Mi stupirebbe, sapendo che ogni anno alcuni club chiedono criteri più rigidi di controllo, che all'inizio del campionato quegli stessi club dicessere l'opposto".

SPORTAL.IT | 16-05-2020 10:40