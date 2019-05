Le Azzurre della Nazionale hanno già vinto

Prosegue a Coverciano il raduno della Nazionale Femminile in vista della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio.

Dopo aver sostenuto in mattinata la seduta di allenamento, le Azzurre si sono rese protagoniste di un bel gesto di solidarietà: le ragazze hanno infatti incontrato i responsabili della Onlus ‘Insuperabili’, a cui hanno devoluto il compenso per i loro diritti di immagine dell’Album di figurine Panini dedicato al Mondiale. La Onlus, insieme ad una squadra di testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, favorisce attraverso l’attività in 13 scuole calcio il reinserimento sociale di 520 ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

Chiara Marchitelli ha portato il saluto di tutto il gruppo: "Dopo aver saputo che avevamo a disposizione un piccolo budget – ha sottolineato il portiere della Florentia – ci è venuto naturale fare questo gesto. È importante che lo sport sia accessibile a tutti, ho seguito i vostri allenamenti e mi sono molto divertita con i ragazzi".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 17:32