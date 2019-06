Le Azzurre stregano anche Sofia Goggia

Intervenuta a Rtl 102.5 durante la trasmissione “Non stop news”, Sofia Goggia ha detto la propria sul fenomeno sportivo del momento, la Nazionale italiana di calcio femminile, che si sta distinguendo al Mondiale di Francia e che sta conquistando gli appassionati davanti alla televisione: “Chiaramente loro vivono uno sport un pochino ‘differente’ rispetto al calcio maschile che è lo sport predominante – il parere dell’olimpionica – Loro sono più di nicchia, ma ci stanno mettendo un fuoco, un coraggio, una passione nelle partite. A parte la sconfitta di ieri con il Brasile sono state eccellenti in tutto. Stanno mettendo fuoco e passione come piace a me”.

Goggia ha poi parlato dell'attesa per l'assegnazione dei Giochi 2026, per i quali è in corsa anche la candidatura di Milano-Cortina: “Sarebbe un sogno enorme, io tra l’altro avrò un treno che mi porterà da Milano a Losanna con la mia amica e conterranea Michela Maioli, oro nello snowboard cross a Pyeongchang, e dovremmo fare anche un breve discorso in inglese davanti la commissione del CIO per convincerli a dare quell’ultimo tocco alla candidatura italiana in cui crediamo, speriamo e che sogniamo tanto”.

“Credo immensamente nel potenziale di questo Paese – ha aggiunto la bergamasca – In ottica di Olimpiade invernale Milano-Cortina 2026, io credo tanto in questo progetto che andrà a valorizzare davvero tutto il territorio senza costruire cattedrali nel deserto come successo per precedenti Olimpiadi e sarà veramente un motivo per sostenere il nostro Paese e modernizzare le strutture già preesistenti in giro per le Alpi. Credo che la parola fondamentale per questa Olimpiade sia “rivalorizzazione”.



SPORTAL.IT | 19-06-2019 11:42