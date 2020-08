Le condizioni di Morbidelli: parla il dottor Zasa

Il dottor Michele Zasa ai microfoni di Sky ha aggiornato sulle condizioni di Franco Morbidelli, protagonista del terribile incidente dei primi giri del Gran Premio d’Austria, insieme a Johan Zarco.

Il pilota della Yamaha Petronas è sempre stato cosciente: “Morbidelli sta relativamente bene, ha avuto un trauma sul fianco destro che riguarda soprattutto la mano e la spalla, a una prima occhiata la tac sembra negativa, non dovrebbero esserci fratture o danni, lo terremo in osservazione in ospedale”.

OMNISPORT | 16-08-2020 15:32