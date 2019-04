Le donne del calcio diventano da collezione

Le figurine Panini si tingono di rosa. Lunedì 8 aprile uscirà in edicola la nuovissima collezione 'FIFA Women’s World Cup France 2019', dedicata ai prossimi Mondiali FIFA di calcio femminile in Francia.

Per la prima volta, l’album conterrà anche le immagini delle calciatrici della Nazionale azzurra. La raccolta è articolata in 480 figurine (di cui 36 in materiale speciale foil), che possono essere raccolte in un fantastico album da 56 pagine. La copertina dell’album vede un’immagine iconica di una calciatrice in fase di attacco, che corre con al piede il pallone ufficiale di questa manifestazione. La collezione sarà presentata ufficialmente alla Nazionale femminile italiana e alla delegazione della FIGC lunedì 8 a Reggio Emilia, alla vigilia della partita amichevole contro l’Irlanda che si svolgerà il giorno successivo allo stadio “Città del Tricolore”. La raccolta uscirà dunque due mesi prima della partita inaugurale del Mondiali femminili di Francia, in programma il 7 giugno prossimo a Parigi.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 12:07