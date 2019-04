"Le donne nel calcio? Meglio in cucina": bufera sull'allenatore sessista

Ancora un episodio di sessismo nelle categorie inferiori del calcio italiano.

Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, il Giudice sportivo della Federcalcio umbra, Marco Brusco, ha inviato alla Procura Federale il materiale stampa delle interviste di Marcello Bazzurri, allenatore del Casa del diavolo, formazione del campionato di Promozione, al fine di verificare l’esistenza degli estremi per procedere a un deferimento.

Riferendosi a Ilaria Possanzini, l’arbitro donna della sezione di Foligno dell'incontro giocato domenica scorsa e perso in casa per 4-2 contro la San Marco Juventina, Bazzurri, arrabbiato per alcune decisioni dell’arbitro ritenute sbagliate a danno della propria squadra, aveva sostenuto che "Le ragazze del calcio? No, lo dico come una battuta, ma per me o fanno le pulizie o stanno in cucina". Parole che sono state riportate da diversi media locali.

L’allenatore potrebbe essere ritenuto responsabile della violazione dell'articolo cinque del codice della giustizia sportiva, quello relativo a dichiarazioni lesive di altri tesserati, ma forse anche dell'articolo uno. La Procura Federale deciderà in merito dopo che lo stesso materiale è stato prodotto anche dall'Associazione italiana arbitri.

Si vedrà quindi se il pentimento quasi immediato e le scuse basteranno a Bazzurri per evitare una squalifica: "Le frasi pronunciate sono frutto di una reazione a caldo. Non ho nulla contro il popolo femminile nel calcio e non sono cose che penso" aveva poi corretto il tiro l’allenatore.

Di certo l’infelice uscita non ha spento la passione di Ilaria per il calcio e per l’arbitraggio: "Sinceramente non sarà un allenatore dalla mentalità retrograda, ottusa e sessista a fermarmi e a farmi desistere – ha dichiarato la Possanzini ai microfoni di 'Umbria Radio' – Sono una donna del calcio e posso dire di essere preparata come gli uomini".

La ragazza ha poi rincarato la dose: "Con le scuse, ha aggravato la situazione, per quanto mi riguarda. Per me era una partita come le altre, per lui forse no, visto che ha preso quattro gol, considerando tra l'altro che io nemmeno l'ho visto, in quanto era squalificato e non era quindi negli spogliatoi e in panchina. Ma io sono serena e domenica tornerò ad arbitrare regolarmente".



SPORTAL.IT | 03-04-2019 12:27