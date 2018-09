Le Ducati beffano Marquez, disastro Valentino Rossi

Disastro Valentino Rossi e gioia Ducati nelle prove del Gran Premio di Aragon. In pole position partirà infatti Jorge Lorenzo, con Andrea Dovizioso al suo fianco dopo una Q2 caotica e risoltasi solo negli ultimi secondi.

Brave le due Rosse di Borgo Panigale a sfruttare la baraonda (tutti i piloti in pista a farsi da tappo a vicenda, fino a pochi istanti dal termine della sessione) e anche di un'imprecisione di Marc Marquez che ha impedito al leader della classifica di completare il suo giro lanciato.

Lorenzo ha concluso il suo giro con un tempo di 1:46.881, battendo il compagno di team di soli 14 millesimi. Marquez terzo a +0.079, alle sue spalle Cal Crutchlow, un positivo Andrea Iannone e Dani Pedrosa.

Incredibile 18esimo posto in graduatoria invece per Valentino Rossi, mai così indietro dal 2006. Il 'Dottore', costretto a partire dalla Q1, non è riuscito ad effettuare il suo giro lanciato chiudendo solo ottavo.

1 JORGE LORENZO DUCATI TEAM 6 1:46.881

2 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI TEAM 7 1:46.895

3 MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM 7 1:46.960

4 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 6 1:47.146

5 ANDREA IANNONE TEAM SUZUKI ECSTAR 7 1:47.169

6 DANI PEDROSA REPSOL HONDA TEAM 7 1:47.224

7 DANILO PETRUCCI ALMA PRAMAC RACING 6 1:47.351

8 ALVARO BAUTISTA ANGEL NIETO TEAM 7 1:47.678

9 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR 7 1:47.737

10 JACK MILLER ALMA PRAMAC RACING 7 1:47.792

11 MAVERICK VINALES MOVISTAR YAMAHA MOTOGP 12 1:47.810

12 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA 15 1:48.284

13 FRANCO MORBIDELLI EG 0,0 MARC VDS 6 1:48.009

14 JOHANN ZARCO MONSTER YAMAHA TECH-3 7 1:48.052

15 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI 6 1:48.181

16 BRADLEY SMITH RED BULL KTM FACTORY RACING 7 1:48.216

17 KAREL ABRAHAM ANGEL NIETO TEAM 7 1:48.398

18 VALENTINO ROSSI MOVISTAR YAMAHA MOTOGP 6 1:48.627

19 HAFIZH SYAHRIN MONSTER YAMAHA TECH-3 6 1:48.975

20 THOMAS LUTHI EG 0,0 MARC VDS 7 1:48.988

21 SCOTT REDDING APRILIA RACING TEAM GRESINI 6 1:49.303

22 XAVIER SIMEON REALE AVINTIA RACING 7 1:49.699

23 JORDI TORRES REALE AVINTIA RACING 7 1:50.336

24 POL ESPARGARO RED BULL KTM FACTORY RACING 0 -.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 15:35