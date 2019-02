Marc Marquez si avvicina al via del Mondiale delle MotoGp tenendo d'occhio gli avversari.

In particolare le Ducati sembrano preoccupare il campione in carica: "Secondo me non hanno fatto vedere tutto" dice, facendo capire che a suo parere a Borgo Panigale hanno un asso nella manica. O forse due.

"Non sono al 100% con la moto ma sono contento" aggiunge Marquez, secondo cui Lorenzo avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla Honda.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 14:15