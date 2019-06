Le fasce Champions, i rischi-sorteggio per Juve, Napoli e Inter

Archiviata l’edizione 2019 con il trionfo del Liverpool nella finale di Madrid contro il Tottenham, si delinea in maniera definitiva – con l’unica incognita legata ai risultati dei preliminari – la prossima Champions League cui si sono qualificate direttamente 26 squadre, alle quali si aggiungeranno le sei formazione che supereranno i preliminari. Quasi certe tutte e quattro le fasce dei sorteggi. La Champions League 2019/2020 comincerà il 25 Giugno con il primo turno preliminare e vivrà il suo epilogo il 30 Maggio 2020 con la finalissima in programma allo stadio Ataturk di Istanbul. La fase a gironi inizierà invece il prossimo 17 Settembre ma per conoscere la composizione dei gironi l’appuntamento è fissato al 29 Agosto, con il sorteggio in programma a Montecarlo.

LA SITUAZIONE – In prima fascia, tra le teste di serie, ci sarà la Juventus vincitrice della Serie A, che dovrebbe dunque avere un girone più semplice (ma rischia comunque di prendere big come Real o Atletico Madrid e lo stesso Tottenham). Il Napoli sarà sorteggiato in seconda fascia ed eviterà quindi il Tottenham finalista (a differenza di quanto accaduto l’anno scorso col Liverpool) ma anche il Borussia e l’Ajax (che deve prima passare i preliminari). L’Inter sarà inserita in terza fascia e potrebbe incrociare molte squadre pericolose (tutte quelle di prima fascia esclusa la Juve e tutte le big della seconda tranne il Napoli), mentre l’Atalanta, alla prima partecipazione in Champions, partirà dalla quarta fascia ed è destinata a un girone di ferro.

LE FASCE IPOTETICHE – Questa – in attesa delle sei squadre che mancano – una suddivisione delle fasce:

PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Man City, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Porto (preliminare), Ajax (doppio preliminare)

TERZA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter, Benfica, Lione, Dinamo Kiev (preliminare), Celtic (triplo preliminare)

QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta, Lille, Copenaghen, Bate, Young Boys, Astana, Slavia, Dinamo Zagabria (triplo preliminare).

SPORTEVAI | 02-06-2019 09:52