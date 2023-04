Le Finali Europee di League of Legends arrivano al cinema in Italia

Anche in Italaia sarà possibile assistere alle finali Europee esport di League of Legends 2023 al Cinema insieme a Terenas, Fierik, Kyrenis e Allerendys. L'evento, organizzato da Arkadia Media Agency , con il supporto di King Esport (link scelto da King) e Cosplay Italia e il patrocinio di Riot Games, porta un grande evento esport e gaming all’interno di uno dei cinema più moderni d’Italia, a testimonianza di come il videogioco competitivo sia sempre di più un fenomeno mainstream degno di nota.

19-04-2023 18:13

Anche in Italia sarà possibile assistere alle finali Europee esport di League of Legends 2023 al Cinema insieme a Terenas, Fierik, Kyrenis e Allerendys. L’evento, organizzato da Arkadia Media Agency , con il supporto di King Esport e Cosplay Italia e il patrocinio di Riot Games, porta un grande evento esport e gaming all’interno di uno dei cinema più moderni d’Italia, a testimonianza di come il videogioco competitivo sia sempre di più un fenomeno mainstream degno di nota.

Il Lec arriva al cinema, i dettagli del progetto

Il percorso dei LEC (League of Legends EMEA Championship) iniziato il 21 Gennaio 2023 atterrerà nel Cinema Notorius del Centro Sarca di Milano. Un evento che sarà caratterizzato dalla presenza di streamer e youtuber verticali sul titolo e dalla proiezione della finale commentata in Italiano. Il pubblico avrà modo di incontrare Lapo “Terenas” Raspanti, Riccardo “Fierik” Tognetti, Vincenzo “Kyrenis” Gargiulo e Giulia “Allerendys” Forleo prima di accomodarsi all’interno della Sala che vedrà, dalle 18.00 del 23 Aprile 2023, la proiezione della finale “europea” (dal 2023 la dicitura è Europe, Middle East and Africa) composta da una sfida tra i due team classificati, che vedrà vincitore il primo team ad aggiudicarsi 3 match in una sfida al meglio delle cinque.

A livello europeo è già in atto un percorso con varie tappe in varie nazioni in cui, nei circuiti di cinema è possibile incontrarsi in momenti community e di condivisione. La particolarità degli esport infatti è di superare in modo agile i confini territoriali, a differenza del calcio ad esempio dove il tifo per una squadra è spesso locale. Questi eventi hanno quindi il compito di capillarizzare nelle varie nazioni e territori il percorso di squadre che non sono prettamente connessi ad essi.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Nel 2016 portammo un primo test, decisamente all’avanguardia, insieme a Riot e Coca Cola nell’UCI Cinema di Milano Bicocca per la finale dei mondiali – racconta Karim Khaldi, CEO e CoFounder di Arkadia – ed è bello vedere che l’Italia si unisce ad altre nazioni di rilievo nel mondo esport, dimostrando che non sempre quando si parla di tecnologia e innovazione si sia gli ultimi del carro.” “Siamo fieri di aver contribuito alla realizzazione di questo evento – dichiara Vittorio Cicatiello, CEO e CoFounder di King Esport – ed il nostro obiettivo è quello di trasmettere i valori fondamentali degli esport e la loro capacità di abbattere qualsiasi tipologia di barriera. Siamo certi che eventi del genere contribuiscono enormemente alla realizzazione di questo scopo”

Il programma della giornata e i creator coinvolti

L’accesso all’evento del 23 aprile al Cinema Notorius presso il Centro Comm.le Sarca è su prenotazione. Il programma prevede un momento di incontro con streamer e youtuber a partire dalle 17.00 seguito dalla proiezione in sala della Finale Europea alle 18.00.

Oltre a Terenas, Fierik, Kyrenis e Allerendys, ad animare la serata saranno presenti anche i Cosplayer di Cosplay Italia, figuranti connessi alla community Instagram gestita da Donatello Tomei, che uniscono alla passione per il videogioco l’interpretazione dei personaggi che lo caratterizzano.

Info sull’evento

Il watchparty, come già ampiamente anticipato si terrà presso il Notorius Cinema del Centro Sarca in Via Milanese, 10 a Milano. La location è facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto. In particolare In autobus tramite le Line BUS 40 – 51 – 713 – 8. In Metropolitana invece, la fermata più vicina è quella di “Bignami” M5.



