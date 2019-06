Le lacrime mondiali di Barbara Bonansea

Barbara Bonansea ha mancato l’appuntamento con il gol negli ottavi di finale dei Mondiali in corso in Francia, ma corsa e sacrificio non sono mancate nella prestazione dell’attaccante della Juventus contro la Cina.

E, a qualificazione ottenuta, ci sono scappate pure le lacrime: "Oggi ho corso tanto, ho fatto tanta fatica, ma giocavamo contro una squadra molto organizzata – ha detto l'Azzurra a 'Sky Sport' – Dovevamo prenderle in contropiede e pressarle. Ci siamo riuscite e alla fine ho pianto. La nostra è stata una partita di sacrificio, dovevo correre da tutte le parti per fermarle, non ho segnato ma ci ha pensato qualcun'altra e va bene cosi.

Ora non ci si pone limiti: "Ho sempre detto che non c'è nulla di scritto, siamo state formidabili. Arrivare prime nel girone è stata la chiave di essere arrivate fin qui. Siamo tre le prime otto al mondo, è una

cosa fantastica".



SPORTAL.IT | 25-06-2019 21:30