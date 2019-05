Le Mans, Dovizioso individua il pericolo

Dopo le difficoltà di Jerez, Andrea Dovizioso confida sul circuito di Le Mans, dove si correrà il Gp di Francia, per provare a tornare al comando della classifica dopo essere stato superato da Marc Marquez.

Lo scorso anno, però, il pilota forlivese fu protagonista qui di una brutta caduta: “Le Mans è una pista nella quale teoricamente dovremmo essere più competitivi che a Jerez, anche se lo scorso anno la gara non è andata come avremmo voluto. Le condizioni meteo giocano sempre un ruolo importante in Francia, e sarà fondamentale gestire al meglio questa variabile".

"Mi aspetto molti avversari veloci, quindi sarà fondamentale partire con il piede giusto fin dalla prima sessione di prove per prepararci nel miglior modo possibile. Sono fiducioso che potremo fare una bella gara" ha aggiunto 'Dovi'.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 20:34