Le Mans eSports Series: ecco la nuova competizione di simracing

Le Mans eSports Series è il nuovo torneo eSportivo su pista, annunciato dall’Automobile Club de l’Ouest, in collaborazione con Microsoft, Motorsport Network e Glory4Gamers (che si occuperà del formato e dell’organizzazione degli eventi). Non solo MotoGP e Formula 1, insomma: prossimamente ci sarà un circuito dedicato al FIA World Endurance Championship. La Le Mans eSports Series vedrà gareggiare i player sul titolo Forza MotorSport, di cui è stato presentato il nuovo capitolo durante l’E3 di Los Angeles.

La particolare caratteristica di questo titolo, un’esclusiva di Microsoft su Xbox One e PC, (in collaborazione con la rete di Motorsport Network e la società di eSports di Parigi Glory4Gamers) è che favorisce la creazione di una community eSportiva composta da gamer specifici per le sfide di endurance: i player conoscono già le macchine e i circuiti, e questo consente una migliore comunicazione con i fan.

Potranno partecipare alle qualifiche online, nei round del Fuji, Birmingham e Sebring del World Endurance Championship, sia professionisti sia appassionati. La grande finale del torneo si svolgerà durante la 24 ore di Le Mans del 2019: i player più veloci delle qualificazioni potranno confrontarsi con dei veri piloti. L’evento coinciderà proprio con il round finale della superseason WEC, il prossimo giugno.

“Ovviamente le gare virtuali si stanno avvicinando al mondo reale e possiamo vedere negli eSports due modi per competere, la competizione reale e quella virtuale con i giocatori che giocano con le console. Così Le Mans, l’ACO e il Motorsport Network hanno deciso di provare ad avvicinarsi a una nuova generazione di fan chiamata eGamers” – ha dichiarato Gerard Neveu, amministratore delegato WEC.

Per ora non ci sono ancora date certe, ma i fan possono iscriversi alla newsletter.

HF4 | 20-06-2018 09:00