Le Moto3 perdono un protagonista

Jakub Kornfeil non parteciperà al campionato del mondo di Moto3 del 2020. Il pilota ceco lo ha confermato con un post sul suo profilo Instagram, spiegando che non gareggerà con il BOE Skull Rider Mugen Race per mancanza di fondi.

"Al termine della stagione, a Valencia, non avrei mai immaginato che sarebbe stata la mia ultima gara nel Motomondiale" ha sottolineato decisamente amareggiato il 26enne, che nel 2019 è salito sul gradino più basso del podio alla fine del Gran premio d'Olanda.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 13:45