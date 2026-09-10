Le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria: Binaghi vince ancora, sceglie il Sud e spera in Cinà. Attesi Jodar e Fonseca

Reggio Calabria ospiterà dal 9 al 13 dicembre le Next Gen ATP Finals: attesi Jodar, Fonseca e Landaluce, ad oggi qualificato anche Cinà (ma occhio al baby Kouame). Binaghi esulta

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Dal caldo di Gedda al clima temperato (si spera) di Reggio Calabria. Che a dicembre avrà un motivo in più per mostrarsi al mondo: dal 9 al 13 al PalaCalafiore arriveranno le promesse del tennis di domani, che pure in qualche modo fanno già parte oggi di una sorta di elite del circuito ATP. Con l’Italia che torna una volta di più protagonista, ospitando le Next Gen ATP Finals che fino al 2022 avevano trovato casa a Milano. Un’occasione unica per la Calabria, ma anche l’ennesima vittoria diplomatica del presidente FITP Angelo Binaghi, presente a New York all’annuncio della sede per l’edizione 2026 del torneo che strizza l’occhio al futuro.

I campioni del domani, ma certezze già oggi

Perché alle Next Gen ATP Finals partecipano i migliori giocatori al mondo Under 20, quest’anno nella fattispecie quelli nati dal 2006 in poi. E sono nomi decisamente conosciuti all’universo degli appassionati: in testa alla Race Next Gen (a questo punto ribattezzata Race to Reggio Calabria) c’è nientemeno che Rafael Jodar, che ha praticamente blindato la qualificazione (manca ancora l’aritmetica, ma è una pura formalità) e che vanta più del doppio dei punti di Joao Fonseca, il secondo della classifica (rispettivamente 2.509 e 1.200 punti ciascuno).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Segue un altro spagnolo di cui si dice un gran bene, quel Martin Landaluce che in stagione s’è preso anche la soddisfazione di battere due top 20 come Khachanov e Darderi sul cemento di Miami (e successivamente anche Arnaldi a Cincinnati). A seguire il giapponese Rei Sakamoto e Federico Cinà, salito prepotentemente in top 5 grazie alla qualificazione ottenuta agli US Open. Il margine sul primo degli esclusi, cioè il 17enne francese Kouame, è però ristretto (appena 39 punti) e la partita per i 5 posti successivi a Jodar, Fonseca e Landaluce (che è a quota 748 punti ed è relativamente tranquillo) appare decisamente aperta. Sulla carta l’Italia può sperare anche in Jacopo Vasamì, che però paga 150 punti dal tedesco Dedura, attualmente l’ultimo dei qualificati (è 19esimo con 129 punti).

Binaghi, ennesimo capolavoro: “Puntiamo sul Sud”

Per Reggio e la Calabria intera, la notizia dell’assegnazione delle Next Gen ATP Finals rappresenta una grande notizia. “Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri”, spiega Angelo Binaghi. “Le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che negli anni successivi conquistano i più grandi palcoscenici del mondo.

Riportare questa manifestazione nel nostro Paese, dopo l’esperienza pionieristica di Milano, e scegliere Reggio Calabria come nuova sede significa confermare una visione precisa: fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali. È un segnale forte di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale nell’organizzazione dei più importanti appuntamenti tennistici”.

Un torneo che negli anni ha visto imporsi Hyeon, Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, Nakashima, Medjedovic, Fonseca e Tien, nonché arrivare in finale giocatori come Rublev, de Minaur (due volte), Fils e Blockx, tutta gente che in qualche modo ha saputo tener fede alle attese (qualcuno anche troppo…).

La Calabria continua a mostrarsi al mondo

Anche Roberto Orecchiuto, presidente della Regione Calabria, ha accolto l’annuncio con grande enfasi. “Manifestazioni del genere sono eventi di grande promozione territoriale, anche turistica, per una regione come la Calabria, che negli ultimi anni sta crescendo molto. Secondo Banca d’Italia siamo la regione che è cresciuta di più nel 2025, più di tutte le regioni d’Italia.

Soprattutto, siamo una regione che è diventata anche molto accessibile: abbiamo tre aeroporti, uno proprio a Reggio Calabria. L’aeroporto di Reggio è tra gli aeroporti che cresce di più in Europa. Abbiamo un incremento di turisti che è straordinario, secondo i dati dell’Istat e del Viminale. Ma abbiamo bisogno di manifestazioni sportive che sono un grande veicolo di promozione territoriale e che riverberano poi i loro effetti anche negli anni successivi all’evento.

Siamo davvero felici di poter ospitare le Next Gen ATP Finals, di poter ospitare i futuri campioni del tennis mondiale e di poter far vedere a quanti verranno le straordinarie risorse di questa regione, spesso poco conosciuta. Sport e cultura sono un binomio strategico e sono veicoli straordinari di marketing territoriale”.